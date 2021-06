L’uomo di Neanderthal alla Grotta Guattari: in streaming il convegno con le prime immagini e video

Indirizzo non disponibile

Si terrà in diretta streaming un appuntamento dal grandissimo valore scientifico, archeologico e culturale: dopo l’annuncio di un incredibile ritrovamento di reperti di Homo Neanderthalensis datati a circa 60 mila presso la Grotta Guattari, sarà possibile vedere per la prima volta immagini, video e commenti sugli scavi che si stanno effettuando.

Giovedì 10 giugno alle ore 11.30 si terrà una diretta dalla sala conferenze dell’Associazione della Stampa Estera a Romain occasione del convegno “Il Circeo dei Neanderthal, nuovi eccezionali ritrovamenti” che potrà essere seguita in streaming collegandosi alla pagina dell’evento sul sito Stampa Estera.

Saranno presentati, con foto e video, i risultati delle ricerche eseguite presso la Grotta Guattari a San Felice Circeo dal gruppo di ricerca dell’Università di Roma “Tor Vergata” composto dal Prof. Mario F. Rolfo che ha coordinato gli archeologi Angelica Ferracci, Maurizio Gatta e Damiano Portarema e dai biologi prof.ssa Olga Rickards e prof. Flavio De Angelis.

Le ricerche hanno portato alla scoperta di significativi reperti fossili attribuibili a 9 individui di uomo di Neanderthal: 8 databili tra i 50mila e i 68mila anni fa e uno, il più antico, databile tra i 100mila e i 90mila anni fa. Sono inoltre stati rinvenuti reperti di iene, di elefante, di rinoceronte, di orso delle caverne e dell'uro, il grande bovino estinto. Questi, insieme agli altri due trovati in passato nel sito, portano a 11 il numero complessivo di individui presenti nella Grotta Guattari, che si conferma così uno dei luoghi più significativi al mondo per la storia dell'uomo di Neanderthal. L’eccezionalità della scoperta, oltre agli importantissimi reperti umani, consiste nel rinvenimento di un deposito archeologico che si sviluppa per oltre 60 mila anni, permettendo ai ricercatori di ricostruire la storia, il clima e la morfologia del territorio del Lazio costiero e della costa Tirrenica dell’Italia centrale durante questo periodo fondamentale della preistoria umana.

Durante il convegno interverranno: Antonio Parenti, capo rappresentanza della Commissione europea in Italia, Paola Refice, Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone e Rieti, Giuseppe Schiboni, sindaco del Comune di San Felice Circeo, Francesco di Mario funzionario Archeologo, Mauro Rubini, direttore del servizio di Antropologia, Mario F. Rolfo docente di Archeologia Preistorica presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Fabrizio Marra, ricercatore dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Modera Andrea Pancani, vicedirettore del Tg La7.

L'appuntamento

