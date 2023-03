Pasqua 2023: a Latinafiori le Uova della Solidarietà di Alessia e i suoi Angeli

Con l’arrivo della Pasqua tornano le tante iniziative benefiche, tra queste un appuntamento ormai diventato tradizionale per la città di Latina è quello con la Uova della Solidarietà che l’Associazione Alessia e i Suoi Angeli mette a disposizione per raccogliere fondi per finanziare i tantissimi progetti a favore del nostro territorio e non solo.

Come ogni anno i volontari dell’associazione saranno presso il Centro Commerciale Latinafiori per illustrare le varie attività svolte nel corso dell’anno, con l’occasione si potranno acquistare le uova di Pasqua da 500g di ottimo cioccolato fondente e al latte con un’offerta di base di 10 euro.

Quest’anno i fondi raccolti serviranno per l’acquisto di attrezzature per attività didattiche, ludiche e operative per le scuole della provincia.

L’appuntamento

È per sabato 25 e domenica 26 marzo presso il centro commerciale Latinafiori.