Upper Seeds Estate 2022: torna la rassegna per adulti e bambini

Anche questa estate, dal 13 giugno al 30 settembre 2022, tornano gli appuntamenti di UPPER SEEDS ESTATE con un nuovo e variegato programma di attività gratuite di animazione sportiva, teatrale e naturalistica per adulti e bambini.

Questa estate la rassegna di eventi si svolgerà in Piazza Ilaria Alpi e presso il Parco Evergreen di Latina. Le attività UPPER SEEDS ESTATE 2022 sono promosse dalla Cooperativa Sociale Labirinto – in collaborazione con il Comune di Latina, la Cooperativa Tartaruga, il Comitato Ilaria Alpi e le associazioni Ringrazio Prego e Dono, Bici X Umanità, Botteghe Invisibili e L’Ultimo.

Adulti e bambini avranno la possibilità di scegliere tra un ventaglio ricco di attività, tra cui:

- Sport e gioco sull’erba, creatività e contatto con i cani da pet theraphy per bambini

- Teatro, letture animate e giochi di animazione teatrale per bambini

- Movimento ed arte terapia per adulti over 50 (solo al Parco Evergreen tutti i mercoledì a partire dal mese di Luglio)

- Agility, sport , giochi e semplici comandi di addestramento per cani accompagnati dai loro padroni.

- Passeggiate ecologiche per adulti, bambini le amici a quattro zampe lungo il canale della Acque Medie con partenza da Piazza Ilaria Alpi

Le attività sono svolte da operatori qualificati della Cooperativa Sociale Labirinto e sono finanziate dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale attraverso l’Iniziativa Azioni Urbane Innovative dell’Unione Europea. UPPER SEEDS rappresenta una linea di intervento del progetto UPPER che intende migliorare il benessere psico-fisico, le relazioni sociali, l’apprendimento ed il divertimento attraverso il contatto con la natura urbana. Per conoscere il programma dettagliato delle attività e le modalità di partecipazione, è possibile consultare il sito del progetto UPPER o la pagina facebook