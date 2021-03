Uscimmo a Riveder le Stelle: il Collettivo Creativo di Latina omaggia Dante Alighieri

Dopo la felice esperienza dello scorso Natale con la pubblicazione della raccolta di racconti “Il Natale è Servito”, torna il Collettivo Creativo di Latina: un gruppo di scrittori esordienti che hanno seguito i corsi di scrittura creativa di Rossana Carturan.

Pubblicata dalla All Around editrice, arriva in ebook un’altra raccolta di racconti “Uscimmo a Riveder le Stelle”. Un omaggio a Dante Alighieri in occasione dei 700 anni dalla sua morte e in prossimità del Dantedì, ovvero la data della Giornata Nazionale dedicata al poeta fiorentino, che cade il 25 marzo, data in cui presumibilmente ha inizio il viaggio nell’aldilà raccontato nella Divina Commedia.

Proprio un verso della Divina Commedia è stato da stimolo agli scrittori del Collettivo: la scrittrice pontina Rossana Carturan ha chiesto ai suoi allievi di scegliere una frase tra tutte le terzine delle tre cantiche e di lavorare sul suo significato scrivendo poi un racconto che potesse omaggiare Dante Alighieri.

Il risultato sono 17 racconti di vario genere dal noir al fantasy, dalla distopia al dramma e al racconto romantico: tante voci diverse che testimoniano l’universalità dei temi danteschi, ancora oggi di incredibile attualità. Non un ripercorrere i passi del grande poeta padre dalla lingua italiana, ma l’intento di ripartire dalle sue parole per avviare un progetto che accomuna generazioni diverse e diversi livelli di esperienza nella passione verso la letteratura e la scrittura.

Il libro sarà presentato dal 24 al 31 marzo sarà presentato on line in diverse occasioni e altri appuntamenti sono in programma per aprile:

Mercoledì 24 marzo

alle ore 17.00 appuntamento in anteprima

pagina Facebook della Biblioteca "Adriana Marsella" di Cisterna di Latina

Giovedì 25 marzo

ore 18.00 giorno del Dantedì

diretta Youtube e Facebook della Libreria IN Itinere di Trevignano

Venerdì 26 marzo

ore 18.00 collegamento con la Società Dante Alighieri di Praga

pagina Facebook del Collettivo Creativo Latina

Lunedì 29 marzo

ore 18.00 collegamento con l'Associazione Culturale "Culture e Letture APS di Benevento"

pagina Facebook del Collettivo Creativo Latina

Mercoledì 31 marzo

ore 16,30 collegamento con l'ISS "Pacifici e de Magistris"

pagina Facebook del Collettivo Creativo Latina