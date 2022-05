Vacanze Rumene al Teatro Europa di Aprilia

Torna al Teatro Europa uno spettacolo che promette di far ridere a crepapelle il pubblico: Vacanze Rumene.

In scena Fabrizio Gaetani, Christian Generosi e Mauro Belisario per raccontare la storia di due fratelli che, mentre sognano di sfondare nel mondo del cinema, sbarcano il lunario lavorando come carpentieri in una ditta edile. Finché il capo cantiere non decide di sostituirli con manovalanza proveniente dall’est Europa. Rimasti disoccupati e senza un soldo e addirittura sfrattati, approfittano delle loro doti artistiche e si fingono rumeni, grazie a un accento improbabile vengono assunti nuovamente e si aprono per loro una serie di porte che “da italiani” erano precluse. Ma presto o tardi i nodi verranno al pettine…

L’appuntamento

È per sabato 21 maggio alle ore 21.00 presso il Teatro Europa di Aprilia.