A Fondi, Raffaele Avallone presenta “Il Vaccino Rivoluzionario”

Un nuovo appuntamento dedicato alla lettura quello di sabato 13 novembre presso il Castello Caetani a Fondi: sarà presentato “Il vaccino rivoluzionario” un saggio economico curato da Raffaele Avallone.

Il libro propone una disamina filosofica e politica del pensiero economico partendo da Aristotele, passando per grandi nomi come Machiavelli, Marx e Keynes fino ad arrivare ai giorni nostri. L’excursus teorico porterà a una serie di ipotetiche soluzioni di problemi che col tempo, e la pandemia in particolare, si sono acuiti.

Raffaele Avallone è dottore commercialista e consulente del lavoro. Ha proseguito i suoi studi nei corsi di laurea in Scienze Politiche e Giurisprudenza. È revisore di importanti società pubbliche e private e consulente del Tribunale di Latina. Collabora con i giornali Agenzia Radicale e Oggi Notizie di cui è anche opinionista.

L’evento è organizzato dall’Associazione Confronto con il patrocinio del Comune di Fondi. All’incontro, accanto ad Avallone interverrà Pasquale Ranucci, esperto di fondi europei.

L’appuntamento

È per sabato 13 novembre alle ore 18.00 presso la sala conferenze del Castello Caetani di Fondi. L’ingresso è libero, obbligatorio il green pass.