Valvisciolo in Festa: due giorni di eventi all’abbazia

Dopo due anni di stop dovuti alla pandemia, torna anche la manifestazione Valvisciolo in Festa organizzata in occasione delle celebrazioni in onore di Sant’Antonio da Padova.

Due giorni ricchi di appuntamenti in programma per sabato 25 e domenica 26 giugno, organizzati dall’Associazione culturale Abbazia di Valvisciolo, presieduta da Roberto Massicci con il patrocinio del Comune di Sermoneta.

Un’occasione, oltre che per festeggiare il santo, anche per stare insieme e divertirsi in maniera semplice e genuina nel piazzale antistante l’Abbazia.

Oltre alla Santa Messa e alla processione che porterà l’effige del Santo da piazza Caracupa fino all’Abbazia, ci saranno esibizioni di majorettes e scuola di ballo oltre che serate danzanti e il raduno regionale delle Fiat Cinquecento. Non mancherà uno stand gastronomico dove si potranno gustare sabato le mezze maniche all’amatriciana e la domenica gli gnocchi al ragù. L’ingresso al piazzale è libero.

Il programma di Valvisciolo in Festa

Sabato 25 giugno

ore 20 esibizione delle majorette Blue Twirling

ore 21 serata danzante con l’orchestra le Meteore

Domenica 26 giugno

dalle 9.30 raduno regionale delle Fiat Cinquecento a cura del coordinamento di Latina del Fiat Cinquecento Club Italia

ore 18 Santa Messa presso piazza Caracupa, a seguire Solenne processione con arrivo all’Abbazia. Al termine, tradizionale benedizione del pane benedetto.

ore 20 esibizione della scuola di danza Blue Star

ore 21 serata danzante con “La banda del cuore”