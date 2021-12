A Sabaudia arriva il Variety Cartoon Show

Prezzo non disponibile

Chi non ha guardato i cartoni animati Disney da bambino? E quanti non li hanno visti e rivisti insieme ai propri figli gustando lo stupore, le emozioni e il divertimento dei più piccini mentre seguono le avventure di personaggi fantastici ma sempre simpaticissimi?

Per un pomeriggio, grandi e piccini potranno rivivere queste emozioni con uno spettacolo dal vivo che vedrà protagonisti Pinocchio, Topolino, Spiderman, Capitan America, Wonder Woman, Elsa e Olaf di Frozen, Jasmine e il Genio della lampada e molti altri ancora, grazie al Variety Cartoon Show che arriva per la prima volta a Sabaudia.

Sabato 4 dicembre, per un unico spettacolo che si terrà alle ore 16.30 presso il Teatro San Francesco di Sabaudia, tutta la famiglia potrà divertirsi insieme.

Lo spettacolo si svolgerà nel totale rispetto delle norme anti COVID-19 vigenti, per informazioni è possibile contattare il numero 3472558126.