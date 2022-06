Veleggiate Poetiche tra le isole ponziane

Tra le attività organizzate dall’Associazione Exotique che la scorsa estate hanno riscosso più successo si sono sicuramente le Veleggiate Poetiche, che tornano anche quest’anno con un tour tra le isole ponziane ideato in collaborazione con Rosanna Conte del Centro Studi e Documentazione Isole Ponziane-APS. L'intento è quello di valorizzare gli aspetti storico culturali e naturalistici più rilevanti che caratterizzano le isole ponziane, secondo una narrazione trasversale e multidisciplinare fuori dagli schemi ordinari.

Il veliero Fortuna veleggerà tra Ponza e Palmarola tra giovedì 2 e domenica 5 giugno.



Si partirà dunque giovedì 2 giugno dal porto di San Felice Circeo, diretti a Ponza, per gettare l’ancora nella tarda mattinata in una delle sue meravigliose calette. Lo sbarco è previsto nella Zona Confinaria. Appuntamento con La Passeggiata Poetica curata del Centro Studi e Documentazione Isole Ponziane. Dal porto borbonico ci si addentra subito nei vicoli, si lambiscono le costruzioni più antiche, quelle a cui è legata la nascita della comunità ponzese nel 1700. Si rivive la storia della colonia confinaria istituita dal regime fascista tra il 1928 e il 1939. Si entra fin dentro le Antiche Cantine Migliaccio, che sono parte di questa storia pluricentenaria e si prosegue fino ad arrivare a Chiaia di Luna, panorama mozzafiato e colori intensi nell’attesa del tramonto.

Il 3 giugno è la volta de La Passeggiata Poetica a Punta Fieno, lungo uno dei sentieri più suggestivi dell'isola che dal porto sale in cima al Monte Guardia per poi scendere verso la vallata del Fieno tra cantine e filari di vite, immersi in un paesaggio bucolico in compagnia della performance di narrazione partecipativa "L'Altro Passo" a cura del collettivo noMade.

Il 4 giugno si raggiungerà l’Isola di Palmarola, per una esplorazione a vela caletta dopo caletta circumnavigando l’intera isola, celebre per i suoi fondali cristallini. La Baia di Cala Francese fornirà ai naviganti un approdo tranquillo per lo sbarco a terra, da cui salire fino al faraglione dove si erge la Cappella dedicata a San Silverio, costruita dai ponzesi nei primi del 1800, in luogo contemplativo e a tratti mistico che rimane impresso nella memoria.

Il 5 giugno è la volta di Zannone della sua natura selvaggia. L’isola fa parte del Parco Nazionale del Circeo.

È possibile raggiungere Ponza anche autonomamente e poi unirsi alle attività in programma, i posti però sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione da effettuare chiamando il numero 329.8424810 o inviando una email all’indirizzo info@exotique.it