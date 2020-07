Ventotene Film Festival: ospiti internazionali per la XXV edizione

Torna per la sua XXV edizione il Ventotene Film Festival una kermesse nata all’insegna dello spirito di coesione e cooperazione tra paesi europei insito nel Manifesto redatto da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi proprio mentre erano al confino nella splendida isola pontina.

Dal 24 luglio al 2 agosto si terranno 50 proiezioni, anteprime mondiali, incontri con ospiti illustri e le premiazioni del concorso internazionale #OPEN FRONTIERS# dedicato a documentati provenienti da tutto il mondo e con #OPEN FRONTIERS YOUNG#, il concorso dedicato ai cortometraggi interamente realizzati da studenti italiani.

Un programma fittissimo ospitato in due location in ben cinque fasce orarie: alle ore 17:00, 19:00, 21:00 presso il Centro Umberto Elia Terracini e alle ore 22:30, 00:00 sulla suggestiva terrazza Granili, di recentissima ristrutturazione.

Una giornata dedicata a Ventotene e Santo Stefano

Si inizia venerdì 24 luglio, con una giornata dedicata alle isole di Ventotene e Santo Stefano e al carcere borbonico che quest’ultima ospita. Presso il Centro Terracini e i Granili si terranno rispettivamente le proiezioni dei documentari Ritratti di un'isola (Centro Terracini, ore 17.00) e Fine pena mai (Granili, ore 22.30) del regista Salvatore Braca. Quest’ultima proiezione sarà preceduta dall’incontro dal vivo con Silvia Costa, commissario straordinario del Governo per il recupero e il restauro del carcere Borbonico di Santo Stefano in Ventotene e con lo stesso Salvatore Braca. Sarà quindi la volta del docufilm L'isola di Raffaele di Luigi Cecinelli, che racconta Ventotene attraverso gli occhi di Raffaele D’Angelo - ragazzo con sindrome di down, habitué dell'isola e amato da tutti per la sua passione per la musica - che proprio in questa occasione incontrerà il pubblico del Festival. La serata si concluderà quindi con la proiezione del documentario The Words of Ventotene di Marco Cavallarin, Marco Mensa ed Elisa Mereghetti.

Il concorso #OPEN FRONTIERS YOUNG#

Il 25 luglio alle 19.00 (Centro Umberto Terracini) saranno proiettati i corti finalisti del concorso #OPEN FRONTIERS YOUNG#, a cui seguirà la premiazione del vincitore (decretato da una giuria composta da studenti e docenti), i titoli finalisti dell’edizione 2020, segnati da temi come l’integrazione, il rispetto dei diritti umani

e l’Europa solidale: Io Voglio Vivere (Liceo Petrarca di Arezzo), Pensa (Associazione culturale La Macchia di Sezze Romano), Pausa del Cuore (Istituto Margherita di Savoia di Roma).

I finalisti del concorso #OPEN FRONTIERS#

Tra i 5 titoli finalisti in concorso internazionale #OPEN FRONTIERS# selezionati tra un elevatissimo numero di candidature e dedicati a tematiche che spaziano dalla cittadinanza attiva, alla democrazia e all’integrazione razziale, troviamo: Bedu Beddna Naish di Tekla Taidelli (Egitto, Italia) e Unblock Cuba di Sergio Gregori Marugán (Spagna) in anteprima mondiale al Ventotene Film Festival; Heartwood per la regia di Stefano Petroni (Italia, America Latina); Sistema Sanità – Le Pietre Scartate di Andrea De Rosa e Mario Pistolese (Italia); Undocumented Unafraid per la regia di Arturo Pulido (Messico) in anteprima europea al Ventotene Film Festival.

A decretare il vincitore, durante la serata di chiusura del 2 agosto, la giuria formata dalla regista macedone Teona Strugar Mitevska, nel ruolo di Presidente, dal critico cinematografico e regista Mario Sesti, dagli sceneggiatori Salvatore De Mola e Simona Nobile.

Ospiti d’eccezione e premiazioni

I dieci giorni del Festival saranno innanzitutto occasioni per approfondire la conoscenza dell’opera e della carriera di grandi protagonisti del panorama filmico nazionale e internazionale.

Tra questi figurano alcuni ospiti d’eccezione come l’attore WILLEM DAFOE (25 luglio, ore 22.30, Granili) e i registi TERRY GILLIAM (29 luglio, ore 22.30, Granili) e PAOLO SORRENTINO (1° agosto, ore 22.30, Granili). Saranno questi tre preziosi

momenti di incontro per il pubblico, che vedranno la partecipazione in collegamento degli ospiti e della giornalista Silvia Bizio. Alla proiezione di opere rappresentative di ciascuno dei tre ospiti, si aggiungerà inoltre la consegna del Premio Vento d’Europa - Wind of Europe International Award, sotto l'Alto Patronato del Parlamento Europeo.

Appuntamenti imperdibili dell’iniziativa saranno, poi, gli incontri con l’attrice PAOLA CORTELLESI (30 luglio, ore 22.30, Granili) e con le registe PERNILLE FISCHER CHRISTENSEN (26 luglio, ore 19.30, Centro Umberto Terracini), premiata con l’Orso d’argento al Festival di Berlino 2006; EMANUELA ROSSI (27 luglio, ore 22.30, Granili), Nastro d'Argento SIAE per la migliore sceneggiatura; TEONA STRUGAR MITREVSKA (28 luglio, ore 19.00, Centro Umberto Terracini), acclamata all’ultimo Festival di Berlino 2020. Agli incontri parteciperà in collegamento la giornalista Elisabetta Colangelo.

A Paola Cortellesi, Pernille Fischer Christensen e Teona Strugar Mitrevska andrà inoltre il Premio Julia Major. Il prestigioso riconoscimento viene conferito a personalità femminili che si sono affermate nel cinema, nella musica, nella letteratura e nei diritti civili.

Al meglio della produzione contemporanea, si aggiungerà la proiezione omaggio di Giù la testa, dedicata alla memoria di Ennio Morricone (26 luglio, ore 17.00, Centro Umberto Terracini).

Cinque sezioni speciali

Il programma dell’edizione 2020 sarà ulteriormente arricchito da cinque sezioni speciali:

GREEN PATH, serie di documentari nazionali e internazionali dedicati all'ecologia, all'impegno nella salvaguardia del pianeta, alle energie rinnovabili. Un focus necessario per un evento che si svolge in un'area marina protetta di valore come quella di Ventotene e Santo Stefano e che sposa perfettamente gli ideali del Festival, intenzionato a promuovere questi stessi valori attraverso un’edizione ecosostenibile e plastic free.

In questa sezione i titoli Before The Flood di Fisher Stevens; Chasing Ice di Jeff Orlowski; Antropocene – L’Epoca Umana di Jennifer Baichwal, Edward Burtynsky, Nicholas de Pencier.

REGISTE EUROPEE IN SCENA, una selezione di film di registe europee come il Premio Oscar Vanessa Redgrave (Sea Sorrow, Il Dolore del Mare); Céline Sciamma (Ritratto della giovane in fiamme); Pernille Fischer Christensen (Becoming Astrid); Teona Strugar Mitevska (Dio è donna e si chiama Petrunya) e Isabel Coixet (La casa dei libri).

SEZIONE PROSPETTIVA ITALIA, una selezione della migliore produzione italiana contemporanea. In questasezione: Tornare di Cristina Comencini, Buio di Emanuela Rossi, Il ladro di giorni di Guido Lombardi, Figli di Giuseppe Bonito, Favolacce di Fabio e Damiano D’Innocenzo, 5 è il numero perfetto di Igor Tuveri.

SEZIONE SCENARIO DOC: Ritratti di un'isola di Salvatore Braca (anteprima mondiale) , Lucus a lucendo – Aproposito di Carlo Levi di Alessandra Lancellotti e Enrico Masi, A gift from God di Jørgen Lorentzen e Nefise Özkal Lorentzen (anteprima italiana), Behind The Fences di Tamara Abu Laban (anteprima mondiale), Fine pena mai di Salvatore Braca (anteprima mondiale), L'isola di Raffaele di Luigi Cecinelli, The words of Ventotene Marco Cavallarin, Marco Mensa ed Elisa Mereghetti.

CINEMA E FANTASIA, sezione dedicata a bambini e ragazzi, con film di animazione e non, scelti fra grandi classici e nuove uscite. Il pubblico avrà inoltre la possibilità di assistere - in seconda serata – ad una selezione della produzione internazionale dell'ultimo anno: una sezione di titoli pluripremiati, in grado di spaziare tra una grande varietà di generi.