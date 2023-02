Alla galleria Monti 8 la collettiva “Verklarte Nacht”

Nuovo appuntamento alla Galleria Monti 8 che stavolta propone Verklarte Nacht una particolarissima collettiva di artisti e artiste che si sono confrontati col tema della notte.

Domenica 19 febbraio sarà inaugurata la mostra Verklarte Nacht che vedrà in esposizione opere di Laura Berger, Genevieve Cohn, Alexis Jang, Jonathan Ryan e Sasha Ferré.

Un viaggio intriso di suggestioni musicali, letterarie e artistiche che hanno immortalato la notte a partire dal XVIII secolo: atmosfere oniriche, attorniate dall’oscurità e dalla luce lunare che tendono a riformulare la realtà diversamente a come appare durante il giorno. La mostra, che propone stili e linguaggi diversi, si disvela quindi come un inno alla notte la cui partitura si caratterizza in contrappunti proprio perché ogni artista declina il tema della notte e i suoi aspetti secondo la propria sensibilità e il proprio percorso artistico.

Laura Berger propone un’idea della notte legata ai fenomeni psichici e tutto ciò che popola le nostre fantasie oniriche rendendo antropomorfi oggetti e ombre.

Genevieve Cohn e Jonathan Ryan ne sentono particolarmente l’aspetto mistico e arcaico ma mentre Cohn si concentra sulle figure umane, in particolari donne, e la natura, Jonathan Ryan predilige immortalare il paesaggio notturno.

Atmosfere più surreali in cui tutto è possibile caratterizzano le opere di Alexis Jang, tra citazioni poetiche e figure immaginarie in cui donna e natura, donna e animale entrano in simbiosi.

Si abbandona il figurativo con le opere di Sasha Ferrè che della notte propone lo scomporsi dell’aria in minuscole particelle, oppure le ombre che al buio diventano indistinte, attraverso lampi di luce si intravede il brulicare della vita anche nella notte.

L’appuntamento

È dunque presso la Galleria Monti 8 domenica 19 febbraio per l’inaugurazione, la mostra sarà aperta al pubblico fino al 3 marzo.