Da Valvisciolo a Sermoneta: l’escursione sulla via Francigena del Sud

Una escursione alla scoperta delle bellezze del territorio e la sua storia antica è quella che organizza l’Associazione Meraviglia domenica 16 maggio con partenza dall’abbazia di Valvisciolo.

Una passeggiata che dalla splendida abbazia cistercense permetterà di percorrere la famosa Via Francigena del Sud, percorsa da pellegrini e viandanti durante tutto il Medioevo e oltre, fino ad arrivare al centro storico di Sermoneta.

L’escursione permetterà di scoprire le usanze dei nostri predecessori, le bellezze naturali lungo il percorso e le testimonianze storiche che questi luoghi custodiscono.

La partenza è prevista alla ore 9.30 da Valvisciolo, ci si potrà fermare nel borgo Medievale di Sermoneta per il pranzo (non compreso nell’escursione) per poi fare ritorno all’abbazia, percorrendo a ritroso la via Francigena fino all’abbazia.

L’escursione prevede un percorso per lo più pianeggiante, fatto eccetto per l’ultimo chilometro prima dell’arrivo a Sermoneta della lunghezza di circa 3,5 km. È richiesto abbigliamento comodo, scarpe da trekking e una borraccia con acqua, si consiglia di indossare un copricapo e per chi lo ritenesse opportuno portare con sé una crema solare.

La passeggiata si svolgerà nel più stretto rispetto delle norme anti COVID (è richiesto ai partecipanti di indossare le mascherine, igienizzare le mani e mantenere il distanziamento), per questo è obbligatoria la prenotazione del proprio posto chiamando i numeri 3248821981 e 3332742716.

L’appuntamento

È dunque per domenica 16 maggio alle ore 9.30 presso il piazzale antistante l’abbazia di Valvisciolo, il ritorno previsto nel corso del pomeriggio.