Viaggi del gusto a Cori De.Co., D.O.C. e non solo: due giorni di degustazioni e iniziative

Arriva a Cori una manifestazione che permetterà di scoprire e gustare le eccellenze enogastronomiche del territorio, tra tradizioni, folklore e spettacoli dal vivo.

Venerdì 29 e sabato 30 settembre in Piazza del Tempio d’Ercole si terrà "Viaggi del gusto a Cori De.Co., D.O.C. e non solo" una vera e propria vetrina delle prelibatezze coresi promossa dal Comune di Cori, Assessorato all’Agricoltura, finanziato da Regione Lazio e Arsial (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio).

Due giorni per degustare i vini D.O.C. di Cori e i prodotti dell’agroalimentare a marchio De.Co. come il famoso prosciutto cotto al vino di Cori la Ciambella Scottolata, l’olio extravergine, le olive da mensa, il pane, i dolci tipici e molto altro ancora. Si potrà interagire direttamente con i produttori e scoprire i segreti della bontà di tanti prodotti e le tradizioni legati a essi.

Oltre alle degustazioni saranno organizzate diverse escursioni alla scoperta del territorio, tutte con prenotazione obbligatoria per questioni organizzative:

- Escursione in e-bike tra i paesaggi e vigneti della Cori D.O.C. a cura di Ciclo Wine, sabato 30 settembre con partenza dal villaggio del gusto in Piazza del Tempio d’Ercole alle ore 10,00 e alle ore 15,30 (info e prenotazioni: Chiara 3881982417 anche su whatsapp);

- Visita guidata al centro storico e a tutti i principali monumenti della Città a cura di Arcadia APS, venerdì 29 settembre ore 17,00 e Sabato 30 settembre ore 10,00 e ore 17,00 con partenza da Piazza della Croce e visita dell’ Oratorio SS. Annunziata, Tempio dei Dioscuri, Foro Romano, Chiesa di Sant’Oliva e Tempio d’Ercole con arrivo nel villaggio del gusto (info e prenotazioni: Gaia 3279458775 anche su whatsapp);

- Escursione al Monumento Naturale Lago di Giulianello a cura di ASBUC e Monumento Naturale Lago di Giulianello, sabato 30 settembre alle ore 10,00 con partenza dal cancello de Monumento Naturale strada provinciale 79 (info e prenotazioni: Aristide 3483030060)

Si potrà visitare inoltre il centro aziendale agricolo del demanio collettivo di Giulianello a cura di @asbuc.giulianello. Info Luca 3342570156

Non mancheranno spettacoli dal vivo alla scoperta della storia di Cori in un vero e proprio viaggio tra le principali rievocazioni storiche come il Carosello Storico dei Rioni di Cori, alla scoperta della più antica Rievocazione Storica della Regione Lazio, e lo spettacolo degli Storici Sbandieratori delle Contrade di Cori! Non mancherà tanta musica dal vivo con i concerti di Emanuele Colandrea e Naomia, convegni con tematiche d’attualità sul mondo dell’agricoltura, dei cambiamenti climatici e dell’importanza della filiera del cibo come valore identitario del territorio.

L’appuntamento

È in piazza del Tempio d’Ercole a Cori venerdì 29 settembre dalle 16.30 alle 23.45 e sabato 30 settembre dalle ore 10,30 alle 23,45. L’ingresso al villaggio è gratuita, a pagamento il kit di degustazione che comprende calice, sacchetta porta calice, 5 degustazioni a scelte libera nello stand dei vini e 15 degustazioni negli stand dedicati ai prodotti dell’agroalimentare.

Saranno presenti per i Vini: Cantina Cincinnato (Doc), Marco Carpineti (Doc), Molino ‘700 (Doc), Pietra Pinta (Doc), Tenute Filippi (Doc), Cantine Lulli (Doc), Trama - Az. Agr. Alessando Palombelli, I Lóri, Cantina Federico Pecora;

Per Prosciutti e salumi: Macelleria i Lepini (De.Co), Nardi (De.Co);

Per Forni e Dolci: Biscottificio Alessi (De.Co), Ciardi Dolci e Bontà, Panificio fratelli Ciardi, Panificio Trifelli e Martufi, Maciste Pasticceria;

Per Olii e Olive: Riccardo Palombelli, Frantoio Appetito, Marco Caratelli, Francesco Cioeta, i Lóri, Placido Alimenti;

Per i Sottoli: Orto Cori;

Per l’Ortofrutta: Zafferano di Cori.