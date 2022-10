A Cori due giorni di “Viaggi nel Gusto”

Due giorni per ammirare le bellezze di Cori e i suoi ottimi prodotti tipici grazie alla manifestazione "Viaggi del Gusto a Cori D.O.C., De.Co. e Non Solo" organizzata dall’Assessorato all’Agricoltura del Comune di Cori.

Sabato 8 e domenica 9 nei pressi del Tempio di Ercole saranno posizionati 20 stand dove si potranno degustare e acquistare oli, pani, dolci, prosciutto cotto al vino di Cori, trasformati della terra (prezzo di 15€ per le degustazioni incluso calice). Per chi preferisce potrà pranzare o cenare presso i ristoranti convenzionati gustando menù appositi.

Non mancheranno vari eventi di intrattenimento musicale, dibattiti, cultura e una particolare attenzione per l’ambiente, oltre a due Masterclass dedicate ai vini. Inoltre tre “Esperienze” (su prenotazione) sono state pensate per condurre ospiti e curiosi alla scoperta del meraviglioso territorio di Cori e Giulianello: visita guidata con bicicletta elettrica tra i vigneti doc di Cori, visita guidata al centro storico e ai principali monumenti, visita naturalistica al lago di Giulianello.

L’appuntamento

È nel centro storico di Cori sabato 8 e domenica 9 ottobre a partire dalle 10.00.

IL PROGRAMMA COMPLETO:

SABATO 8 OTTOBRE

Ore 10.00 Escursioni in e-bike tra i vigneti del Cori DOC

A cura di CicloWine

punto di ritrovo: Bombonera Padel Experience

30€: noleggio e-bike, assicurazione e guida

12€: con la propria bicicletta

Chiara: 3881982417 Augusto: 33993316249

Ore 10.00 Escursioni al Lago di Giulianello

a cura di Ente Monumento Lago di Giulianello e ASBUC.

punto di ritrovo:

s.p. Velletri-Anzio, Lago di Giulianello (presso il cancello d’ingresso)

Info e prenotazioni: Francesco 3497739600

email: monumentolagodigiulianello@outlook.com

Ore 10.00 Visite guidate nel centro storico di Cori

a cura di Associazione Arcadia

partenza in Piazza della Croce, durata visita circa 2 ore, con arrivo in Piazza del Tempio d’Ercole nel villaggio di Viaggi del gusto a Cori.

Prezzo: 5,00€

Roberta: 3319026323 Mail:arcadia@museodicori.com

Ore 11.00 Apertura mattutina degli stand di degustazione in piazza del Tempio d’Ercole

Attraverso 20 stand di degustazione, è possibile provare le bontà delle produzioni DOC, De.Co.(Denominazione Comunale) come il prosciutto cotto al vino di Cori e la ciambella scottolata, e gli straordinari frutti dei grani e degli ulivi del territorio.

Prenotazione non obbligatoria: 15€

Ore 11,30 Inaugurazione mostra fotografica “Il Carosello attraverso gli occhi degli Instagramers” a cura dell’Ente Carosello Storico dei Rioni di Cori

Ore 13.00 Viaggi del gusto a pranzo: menù degustazione nei ristoranti aderenti

Ore 15,30 Escursioni in e-bike tra i vigneti del Cori DOC

Visite guidate nel centro storico di Cori

Ore 17.00 Apertura stand di degustazione con gli Sbandieratori dei Rioni di Cori

Ore 17,30 Accoglienza pellegrini Via Francigena

Ore 18.00 Convegno ‘Il valore del territorio: potenzialità, biodiversità e filiera corta al tempo dei cambiamenti climatici’

a cura dell’Assessorato all’Agricoltura

Ore 19.00 Master class: conosciamo i vini locali

Sommelier guideranno gli enoturisti nella degustazione dei vini locali all’interno del villaggio degli stand. Ci si può prenotare in loco al momento dell’acquisto del biglietto degustazione, senza costi aggiuntivi, fino a esaurimento posti.

Ore 20.00 Concerto Alessio Pistilli in band

Ore 23.00 Chiusura stand



DOMENICA 9 OTTOBRE

Ore 10.00

Escursioni in e-bike tra i vigneti del Cori DOC

Escursioni al Lago di Giulianello

Visite guidate nel centro storico di Cori

Ore 11.00 Apertura stand

Ore 13.00 Viaggi del gusto a pranzo: menù degustazione nei ristoranti aderenti

Ore 15,30

Escursioni in e-bike tra i vigneti del Cori DOC

Visite guidate nel centro storico di Cori

Ore 17.00 Apertura stand

Ore 18.00 Convegno ‘Patrimonio culturale e storytelling: conoscere e raccontare l’enogastronomia di un territorio’

Ore 19.00 Master class: conosciamo i vini locali

Ore 19.30 Concerto ‘Vecchia Farfisa’

20.30 Concerto Cristiano Lui