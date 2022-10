Un Viaggio Attraverso i Mari: 200 artisti in mostra al Grassi

Tre anni di duro lavoro organizzativo, il coinvolgimento attivo degli alunni dell’Istituto Grassi di Latina in progetti di sviluppo di competenze trasversali, la collaborazione internazionale di varie associazioni e soprattutto un forte intento di pace e dialogo hanno portato alla nascita della mostra “Tra Ulisse, Enea, Ibn Battuta, un Viaggio Attraverso i Mari e le Terre – Gli artisti, l’Europa e il Mediterraneo”.

La mostra a cura dell’artista pontino Massimo Pompeo, che è anche docente di disegno e storia dell'arte nel liceo, e fortemente voluta dal preside Vincenzo Lifranchi, vedrà in esposizione opere di oltre 200 artisti provenienti da tutto il mondo per parlare insieme di immigrazione, di condizioni di vita che spingono uomini e donne a fuggire dal loro paese e cercare un futuro diverso in un altro Paese. Dunque temi di scottante attualità, che spingono i giovani coinvolti (anche gli alunni dell’Istituto Emma Castelnuovo di Latina) e tutti i visitatori della mostra a riflettere sulla reale importanza della pace, dell’inclusione, al di là di ogni retorica e strumentalizzazione politica.

L’esposizione ospitata presso i luoghi comuni del Liceo Grassi, palestra, atrio, uffici e laboratori, è organizzata dall’Associazione Casa Arte Scuola Civica di Musica in collaborazione con Emergency e altre associazioni locali e non con il patrocinio del Comune di Latina, Provincia, Regione Lazio e alto patronato del Presidente della Repubblica.

La mostra sarà inaugurata venerdì 28 ottobre alle ore 11.00 e proseguirà fino alla chiusura dell’anno scolastico, il 30 giugno. Le visite saranno su appuntamento da fissare tra le 14 e le 17, da prendere direttamente con la scuola.