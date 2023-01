Viaggio in Italia: Ambrogio Sparagna in concerto a Roccagorga

Un vero e proprio percorso alla scoperta della musica italiana tra serenate e ballate, ninne nanne, tarantelle d’amore e saltarelli legati alla tradizione popolare e ai canti narrativi diffusi, in diverse versioni in tutta la penisola è quello che in cui Ambrogio Sparagna accompagnerà il pubblico di Roccagorga sabato 28 gennaio.

Viaggio in Italia è un progetto vocale-strumentale a cura del musicista ed etnomusicologo Ambrogio Sparagna che con la sua Orchestra Popolare Italiana allieterà il pubblico del Teatro Comunale di Roccagorga in questo concerto organizzato dall’ Associazione “Gerardo Restaini”.

Lo spettacolo sarà un’occasione per conoscere più da vicino un patrimonio musicale importante ma ancora poco valorizzato fuori dai confini nazionali e anche una festa italiana realizzata ascoltando ritmi, melodie, lingue regionali e strumenti musicali curiosi che hanno fatto la storia culturale del Belpaese.

L’appuntamento

È per sabato 28 gennaio alle ore 21.00 presso il Teatro Comunale di Roccagorga. L’ingresso è libero.