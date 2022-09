Viaggio nell’Arte presso il Parco naturale Monti e Lago di Fondi

€ 10.00 per i concerti

Torna per la sua quinta edizione la rassegna Viaggio Nell’Arte. Tra Musica e Natura, dedicata all’arch. Michele Venditti, in servizio presso l’Ente Parco Regionale Naturale Monti e Lago di Fondi, scomparso prematuramente il 25 ottobre 2017.

L’architetto Michele Venditti ha sempre promosso l’idea di un turismo sostenibile che unisse le arti e la natura. In questo senso sua sorella Laura ha organizzato questa rassegna insieme all’Associazione di Promozione Sociale Ginepro Art, e fortemente voluta anche dall’Ente Parco Regionale Naturale Monti e Lago di Fondi.

Dunque nel mese di ottobre tornano i concerti e gli eventi a contatto con la natura, quest’anno preceduti dalle lezioni dimostrative di Tai Ji Quan, arte marziale intesa come ricerca del sé attraverso un movimento consapevole, a cura dell’ASD Savitri e seguiti da momenti di convivialità offerti dalle degustazioni di ottimi vini e prodotti locali di eccellenza offerti dalla Cantina Casale del Giglio.

Dopo l’esordio del 18 settembre si prosegue domenica 2 ottobre presso il Giardino Villa Cantarano, con il concerto del Duo Kalamia. La lezione dimostrativa di Tai Ji Quan sarà a cura dei campioni italiani di danza sportiva Alessia Pecchia e Niccolò Cicchetti.

È per domenica 2 ottobre alle ore 17.00 con il Tai Ji Quan e alle ore 18.00 con il concerto. Per partecipare è richiesta la prenotazione. Per tutte le altre informazioni tel. 3471710524 oppure 3477016353.