Il Vibration Gospel Choir in concerto a Latina

Cos’è il Natale senza un bel concerto gospel? Tra i tanti appuntamenti in città e in provincia arriva per il giorno di Santo Stefano l’esibizione di un gruppo storico di Latina: il Vibration Gospel Choir da quest’anno diretto dal Maestro Giovanni Silvia, veterano del gospel, oltre ai diplomi in pianoforte classico poi in canto, ha perfezionato la sua formazione con un diploma di laurea in canto jazz presso il conservatorio statale O. Respighi di Latina; diploma di laurea di 2° livello in arrangiamento jazz presso lo stesso conservatorio; diploma in canto jazz presso l’Università della Musica di Roma.

Dunque il Vibration Gospel Choir torna ad esibirsi a Latina presso l’Ateneo delle Arti diretto da Valentina Zagami e proporranno al pubblico brani dei più importanti artisti del gospel contemporaneo, da Kurt Carr, a Kirk Franklin, a Richard Smallwood, senza tralasciare i classici universalmente conosciuti come “Ain’t no mountain” e “Oh Happy Day”.

Il coro sarà accompagnato da Francesca Bartoli alle tastiere, Fabio Testa al basso elettrico e Cristiano Capobianco alla batteria.

L’appuntamento

È per lunedì 26 dicembre alle ore 18.30 presso l’Ateneo delle Arti di Latina. I biglietti sono acquistabili on line o presso la biglietteria dell’Ateneo dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 19.30, il martedì e giovedì anche dalle 09.30 alle 13.00. Per informazioni è possibile contattare i numeri 0773 17 51 162 e 393 94 65 282.