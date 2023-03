Arriva a Fondi il prof di fisica e influencer Vincenzo Schettini

Tornano gli appuntamenti letterari della rassegna “Indovina chi …?” un progetto dell’IIS “Gobetti – De Libero”, realizzato grazie all’impegno della Dirigente Scolastica, la professoressa Rosalba Rosaria Bianchi, delle docenti referenti, le professoresse Giorgia Venditti e Monia Biasillo realizzato in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Fondi.

Una serie di incontri che ha portato a Fondi grandi autori come Roberto Vecchioni, Giancarlo De Cataldo, Barbara Alberti, Francesco Sole, Roberto Emanuelli, Eva Crosetta, Francesco Tiboni, Giovanni Del Giaccio, Valerio Nardoni, Adriano Madonna e Antonio Pennacchi, Chiara Gamberale che hanno chiacchierato con studenti e cittadini in un ottica di arricchimento reciproco.

Mercoledì 15 marzo sarà ospite della rassegna il professor Vincenzo Schettini, che presenterà il suo libro “La Fisica che ci Piace”. Schettini, professore di fisica, musicista e influencer annovera 388mila iscritti su YouTube, 603mila follower su Instagram e 690.878 seguaci su Facebook.

Dopo aver creato il suo canale YouTube, ha intrapreso un percorso divulgativo, rivolto agli studenti che vogliano imparare divertendosi. Amatissimo per le sue spiegazioni vivaci e accattivanti, rende facilmente comprensibili argomenti solitamente considerati ostici; in particolare, con continui riferimenti a esperienze quotidianamente vissute da tutti noi, svela i segreti della fisica, travolgendo gli studenti con la sua passione e il suo entusiasmo.

A moderare l’incontro Antonio Di Trento.

L’appuntamento

È per mercoledì 15 marzo alle ore 10.00 presso il Palazzetto dello Sport di Fondi. Dato che i posti sono limitati è obbligatoria la prenotazione da effettuare al numero 349 4514542.

L’evento è andato sold out in pochissime ore.