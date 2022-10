Vini a Palazzo: a Cisterna due giorni dedicati all’enogastronomia laziale

Due giorni dedicati ai vini del Lazio e al mondo enogastronomico della nostra regione si terranno presso Palazzo Caetani a Cisterna sabato 29 e domenica 30 ottobre con la manifestazione Vini a Palazzo.

L’evento, organizzato dalla Delegazione di LATINA di AIS, si svolgerà dalle 17 alle 22 e prevede una serie di degustazioni al piano terra tenute da ristoratori e gastronomie locali e al primo piano da aziende vitivinicole del Lazio, una masterclass e interventi di approfondimento.

Saranno ben due i convegni: in programma per sabato alle 18:30 un intervento sul mondo della comunicazione del vino a cura di Rocco Tolfa, giornalista Rai ed uno dei Signori del Vino; e domenica alle 18:30: "I prodotti tipici, energia per il territorio, per un Turismo Enogastronomico sostenibile" alla presenza di autorità comunali e regionali.

Due giorni per conoscere le eccellenze del territorio, le produzioni migliori e le ricette e lavorazioni più interessanti.

L’ingresso è di 20 euro a persona, a ciascuno sarà consegnato un calice da restituire all’uscita.

L’appuntamento

È a Cisterna sabato 29 e domenica 30 ottobre dalle 17 alle 20.