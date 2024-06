A Fossanova torna Vini d’Abbazia: tre giorni di degustazioni

Torna per la sua terza edizione “Vini d’Abbazia”, la manifestazione ideata per ricordare il ruolo che, sin dal Medioevo, le abbazie hanno avuto non solo nella produzione del vino ma anche nella preservazione di vitigni che altrimenti sarebbero scomparsi.

Lo splendido borgo di Fossanova ospiterà dal 7 al 9 giugno oltre 30 cantine tra le quali saranno presenti alcune importanti Abbazie francesi legate all’Associazione Les Vins D' Abbayes, che svolge un’analoga manifestazione a Parigi.

La novità di questa edizione sarà la Georgia, presente con il Monastero Alaverdi risalente al VI secolo d.C. che permetterà al pubblico italiano di scoprire le Qvevri, anfore di terracotta, che contengono il vino durante la sua fermentazione e che poi si affina in questi storici contenitori. Si andrà quindi alla scoperta del vino in anfora, che trova sempre più appassionati.

Dopo il grande successo delle precedenti edizioni dunque torna la manifestazione organizzata da Taste Roots Soc. Coop., dall'Ass.ne Polygonal e dall'Ass.ne Cult. Passione di Vino, con la collaborazione del Comune di Priverno, Regione Lazio, ARSIAL, e la partecipazione della Strada del Vino di Latina, Camera di Commercio Frosinone Latina, Azienda Speciale Informare, Oltre Roma Wine Tour, Slow Food Lazio, Slow Wine e AIS.

Tre giorni di degustazioni alla scoperta di sapori, odori e colori, ma soprattutto della storia di alcuni vini, spesso anche molto antica, in un viaggio alla scoperta del territorio e delle sue tradizioni. I banchi degustazione saranno aperti dalle 16 alle 22 in più ogni giorno alle ore 17 si terranno masterclass rivolte alle produzioni delle diverse Abbazie.

Accanto agli stand delle varie cantine sarà allestito un villaggio di gastronomia curato da Slow Food Latina, con numerosi stand di produttori e presidi del grande movimento internazionale. Inoltre, sabato 8 giugno, alle ore 18, nell’Auditorium dell'Infermeria dei Conversi , si terrà un incontro dedicato a “Vino, turismo, cultura: le risorse di un territorio” a cui interverranno il Sindaco del Comune di Priverno, Anna Maria Bilancia, il Presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina, Giovanni Acampora, il Presidente dell'Azienda Speciale Informare, Luigi Niccolini, il Presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, il Commissario straordinario Arsial, Massimiliano Raffa, l’Assessore al Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e sovranità alimentare della Regione Lazio, Giancarlo Righini. L'incontro sarà moderato dal giornalista Rai, Rocco Tolfa.

L’appuntamento

È da venerdì 7 a domenica 9 giugno dalle 16 alle 22 presso lo splendido borgo medievale di Fossanova.

Programma

Venerdì 7 giugno

Ore 16:00 - 22:00

Ingresso Chiostro: Apertura Dei Banchi Di Assaggio

Via Dell'abbazia: Apertura Villaggio Slow Food

Sala Capitolare: Apertura Della Mostra Sulle Abbazie

Ore 17:00 - 18:00 Sala Del Refettorio

Master Class - Monastero Di Bose

Il Monastero ecumenico di Bose nella stupenda cornice di Assisi coltiva il grechetto, vitigno proveniente dalla Grecia che trova la sua massima espressione nei terreni dove San Francesco diede il via a una delle storie più importanti della cristianità.

Ore 18:00 - 19:00 Infermeria dei Conversi

Presentazione Della Guida "100 Emozioni"

Da Latina a Frosinone, dal mare ai monti del Lazio. Partecipano: Giovanni Acampora, Presidente Camera di Commercio Frosinone Latina Elena Palazzo, Assessore Regione Lazio Turismo, Ambiente, Sport, Cambiamenti climatici, Transizione energetica, Sostenibilità Luigi Niccolini, Presidente Azienda Speciale Informare Florindo Buffardi, Vice Presidente Azienda Speciale Informare Modera: Beppe Convertini, conduttore televisivo Rai Presenta la guida: Luciano Rea, coordinatore editoriale “100 Emozioni”.

Ore 18:00 - 19:00 sala del refettorio

Master Class - Abbazia Di Monte Oliveto Maggiore

Non lontano da Siena, dal 1313, l’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore produce vino seguendo la regola benedettina. Immersa nelle Terre Senesi, qui il sangiovese raggiunge espressioni di grande fascino in cuvée esclusive con cabernet sauvignon e merlot.

Ore 19:00 - 20:00 sala del refettorio

Master Class - Champagne E Bollicine Francesi

In degustazione le più famose bollicine del mondo: sua maestà lo champagne. Nato dall’intuizione dell’abate Dom Pierre Pérignon alla fine del Seicento, la tradizione dello champagne trova le espressioni in alcune abbazie francesi presenti alla manifestazione. Partecipando alla masterclass, avrete la possibilità di incontrare produttori francesi e degustare grandi champagne e metterli a confronto con altre bollicine francesi.

Ore 19:30 - 20:30 infermeria dei conversi

Visita Guidata Dell’abbazia Di Fossanova: “Quando I Monaci Creano Il Gusto”

Incluso nel biglietto d’ingresso una visita guidata, a cura di Slow Food Travel, all’Abbazia di Fossanova, un monumento unico per la purezza dello stile gotico-cistercense, e al Borgo Medievale, per apprezzare la straordinaria storia del vino e del cibo dei monaci.

Ore 20:00 - 21:00 sala del refettorio

Master Class - I Vini in Anfora Della Georgia

Il Monastero di Alaverdi fu per secoli un importante centro spirituale della Georgia. Custode della tradizione millenaria del vino in anfora, rappresenta l’eccellenza mondiale della vinificazione con questa antica tecnica. Oggi, è modello di ispirazione per il vino italiano, apprezzata per il suo fascino arcaico che conserva la vera espressione dei vitigni.

Sabato 8 giugno

Ore 16:00 - 22:00

Ingresso Chiostro: Apertura Dei Banchi Di Assaggio

Via Dell'abbazia: Apertura Villaggio Slow Food

Sala Capitolare: Apertura Della Mostra Sulle Abbazie

Ore 17:00 - 18:00 Sala Del Refettorio

Master Class - I Vini Dai Monti Lepini All’agro Pontino

Il Bellone era utilizzato come vino di culto presso gli Antichi Romani per omaggiare la dea Bellona, da cui prende il nome. Il territorio era quello che partiva dai Castelli Romani fino alle coste pontine. Oggi questo vitigno ritrova la propria massima espressione grazie all’opera di diversi produttori protagonisti del rinascimento enologico del Lazio. In degustazione, le sue diverse espressioni. La master class sarà guidata dal Professor Ernesto Di Renzo dell’Università di Tor Vergata: “Il passato e (è) il presente dei vitigni autoctoni - una lettura antropologica”.

Ore 18:00 - 19:00 Infermeria Dei Conversi

Convegno Istituzionale “Vino, Turismo, Cultura: Le Risorse Di Un Territorio”

Intervengono: Giovanni Acampora, Presidente Camera di Commercio Frosinone Latina Luigi Niccolini, Presidente Azienda Speciale Informare Massimiliano Giansanti, Presidente di Confagricoltura Massimiliano Raffa, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio (Arsial) Giancarlo Righini, Assessore Regione Lazio Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste Modera: Rocco Tolfa. giornalista Rai Porta i saluti Annamaria Bilancia, sindaco di Priverno

Ore 18:00 - 19:00 Sala Del Refettorio

Master Class - I Vini Estremi Delle Alpi

Ospitiamo in un evento unico grandi cantine che hanno saputo interpretare la magnificenza, la bellezza e la storia delle civiltà e delle tradizioni ai piedi delle Alpi. In questa masterclass degustiamo i profumi dell’Alto Adige, con il Monastero di Sabiona - Valle Isarco, e dell’antico monastero benedettino in cui oggi è incastonata la Cantina Cella Grande, a pochi passi da Biella. Scopriamo i profumi e i sapori di Kerner, Sylvaner, Erbaluce e del Nebbiolo di Carema.

Ore 19:00 - 20:00 Sala Del Refettorio

Master Class - I Grandi Rossi Della Borgogna

In questa masterclass, scopriremo i vini della Borgogna, la nobile regione francese che appassionano i wine lovers di tutto il mondo. Il Pinot Nero qui si manifesta in tutta la sua eleganza e complessità. Un vero punto di riferimento per i produttori di tutto il mondo.

Ore 20:00 - 21:00

Master Class - Il Fascino Del Sagrantino Con Marco Caprai

La master class è dedicata al Sagrantino, vino iconico dell'Umbria. Marco Caprai ha fatto conoscere al mondo le potenzialità di questo vitigno che intreccia la sua storia con quella dei frati francescani. In degustazione vini tra i più amati dai wine lover di tutto il mondo.

Domenica 9 giugno

Ore 16:00 - 22:00

Ingresso Chiostro: Apertura Dei Banchi Di Assaggio

Via Dell'abbazia: Apertura Villaggio Slow Food

Sala Capitolare: Apertura Della Mostra Sulle Abbazie

Ore 16:00 - 17:00 Sala Del Refettorio

Master Class - Il Cabernet Di Atina, Gioiello Della Valle Del Comino

In questa masterclass andiamo in una zona mozzafiato, nel cuore del territorio di Frosinone, con il loro vitigno principe, il Cabernet di Atina.

Ore 17:00 - 18:00 Sala Del Refettorio

Master Class - Alla Scoperta Del Cesanese, Il Vino Dei Papi

In questa masterclass scopriamo il Cesanese del Piglio, il vino amato da imperatori e papi, incontrando i produttori della Strada del Vino Cesanese e il Consorzio di Tutela del Cesanese del Piglio DOCG. Un vino che rende il Lazio una terra sempre più da scoprire!

Ore 18:00 - 19:00 Sala Del Refettorio

Master Class - I Vini In Anfora A Confronto

L’anfora è al centro dell’attenzione del mondo del vino: consente una vinificazione di tipo naturale e amplifica il sapore autentico dell'uva e del terroir. Scopriamo i vini affinati in anfora nei vari territori che partecipano a Vini d’Abbazia. La master Class sarà a cura del degustatore Alessandro Marra, vice curatore della guida Slow Wine.

Ore 19:00 - 20:00 Sala Del Refettorio

Master Class - Scopriamo I Vini Francesi!

In questa masterclass, parliamo di Francia e dei terroir che esprimono magnifici vini d’abbazia: dalla Borgogna a Bordeaux, dalle Valle del Rodano alla Provenza. La degustazione sarà guidata da Umberto Trombelli, consigliere regionale Lazio Associazione Italiana Sommelier, delegato Ais di Latina.

Ore 19:30 - 20:30 Infermeria Dei Conversi

Visita Guidata Dell’abbazia Di Fossanova: “Quando I Monaci Creano Il Gusto”

Incluso nel biglietto d’ingresso una visita guidata, a cura di Slow Food Travel, all’Abbazia di Fossanova, un monumento unico per la purezza dello stile gotico-cistercense, e al Borgo Medievale, per apprezzare la straordinaria storia del vino e del cibo dei monaci.

Elenco delle Cantine: Abbazia di Busco, Abbazia di Monte Oliveto Maggiore, Abbazia di Novacella, Abbazia di Santa Maria della Matina, Arnaldo Caprai, Badia a Passignano - Marchesi Antinori, Cella Grande, Muri-Gries Tenuta / Cantina Convento, Castello di Magione, Bellavista - Convento Santissima Annunciata, Feudi di San Gregorio - Abbazia del Goleto, Monastero dei Frati Bianchi, Monastero di Alaverdi - Cantina Badagoni (Georgia), Monastero di Bose - San Masseo, Monastero di Sabiona - Valle Isarco, Monastero Cistercense dei - Santi Gervasio e Protasio, Monastero di Santo Stefano Belbo - Beppe Marino, Vallepicciola Pievasciata.

Vins d'Abbayes (Cantine dalla Francia): Abbaye de Lérins – Provence, Champagne Monial - Cellier aux Moines, Abbaye de Fontfroide – Languedoc, Abbaye de Valmagne – Languedoc, Abbaye de Morgeot – Bourgogne, Domaine de l’Abbaye du Petit Quincy – Bourgogne, Château des Bachelards – Bourgogne, Domaine de Bon Augure - Abbaye de Joncels – Languedoc, Château des Antonins – Bordeaux, Abbaye de Vallières – Loire.

Le Abbazie del Lazio: Abbazia di Montecassino, Monastero Suore Trappiste di Vitorchiano, Abbazia di Valvisciolo