Vini e Sapori al Circeo: tre giorni di buon cibo e festa a San Felice

Un appuntamento per i buongustai e specialmente per gli appassionati dei nostri ottimi prodotti locali: a San Felice Circeo da venerdì 21 a domenica 23 luglio a partire dalle 19.00 presso l’Area la Torre di Borgo Montenero case vinicole e stand con produttori locali e non solo, esporranno e faranno degustare le loro prelibatezze.

La manifestazione “Vini e Sapori al Circeo” che promuove l’enogastronomia locale è organizzata da RS Realty e The Sweet Life - events and management con il patrocinio del Comune di San Felice Circeo e la partecipazione della ProLoco.

Ogni sera, oltre alle degustazioni si potrà ascoltare musica dal vivo con i Scripta Manent Duo e la loro musica pop dagli anni ’60 a oggi, la Disco Music dei mitici Anni ’70/’80/’90 mixata dal dj romano Marco Michiorri, tante band Locali tra cui “Angelo Palmacci Queen Project”, “Replay”, “Los Tres”.

Per la gioia dei più piccini non mancherà un’area giochi attrezzata per loro e sarà presente anche la “Camper Azzurro", le attrezzature di controllo simulato, moto e auto della Polizia, un modo per poterle guardare da vicino e si parlerà di sicurezza stradale per sensibilizzare giovani e meno giovani a un comportamento più responsabile alla guida.

Per gli appassionati di auto e moto ci sarà inoltre una esposizione di auto e moto d’epoca, tutte ultra trentennali grazie alla collaborazione con il Gruppo Amatori Auto e Moto Storiche (G.A.A.M.S.).