“Violino e Organo per Beethoven”: a Fondi Elisa Eleonora Papandrea e Filippo Manci in concerto

Si terrà a Fondi un’anteprima della rassegna “I Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati” che si terrà nella città di Sant’Onorato a maggio, settembre e ottobre per un totale di 9 concerti. L’anteprima è organizzata da COOP ART di Roma (Socio AIAM) con il contributo del ministero della Cultura, il patrocinio del Comune di Fondi e in collaborazione con il Fondi Music Festival.



Domenica 5 maggio infatti presso la Chiesa di Santa Maria si potrà assistere al concerto “Violino e Organo per Beethoven”: a esibirsi la violinista Elisa Eleonora Papandrea e l’organista Filippo Manci.

Durante il concerto si potranno ascoltare due capolavori beethoveniani in una veste particolare: la trascrizione per organo della partitura sinfonica del Concerto per violino e orchestra in re maggiore op.61 (a opera dello stesso Filippo Manci) e la trascrizione per organo ottocentesca del primo movimento della Quinta Sinfonia in do minore op.67.

L’appuntamento

È dunque presso la Chiesa di Santa Maria a Fondi domenica 5 maggio alle ore 19.45. Per informazioni e prenotazioni è a disposizione i numeri 3331375561 – 069398003.