A Fondi fa tappa il tour estivo di Virginio

All’interno della rassegna estiva Fondi rEstArt e nell’ambito dei soli due eventi legati alla musica leggera del Fondi Music Festival, arriva a Fondi il concerto di Virginio.

Virginio Simonelli, fondano conosciuto dal grande pubblico per aver partecipato nel 2006 al Festival di Sanremo nella categoria giovani con il brano Davvero e aver vinto la decima edizione di Amici di Maria De Filippi, ha all’attivo grandi successi e importanti collaborazioni.

Torna nella sua terra d’origine per una tappa del suo tour estivo, che proseguirà per tutta Italia, esibendosi domenica 29 agosto alle 21.30 presso il teatro all’aperto allestito in piazza De Gasperi.

Il cantautore ripercorrerà le principali tappe della sua carriera cantando grandi successi come “Davvero”, passando per “Ad occhi chiusi”, fino all’ultimo singolo “Brava Gente”. Accanto a Virginio sul palco ci saranno: il corista Gianni Neri, Francesco Piantoni alle tastiere, Luca Amendola al basso, Stefano Profazi alla chitarra e Manuel Moscaritolo alla batteria.

L’appuntamento

È dunque a Fondi il 29 agosto a partire dalle 21.30. L’ingresso al concerto è gratuito ma, nel rispetto delle normative anti COVID-19, sono obbligatori la prenotazione, da effettuare via email scrivendo all’indirizzo fondimusicfestival@gmail.com e il green pass.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...