Visioni Corte Film Festival: la IX edizione sarà on line

Torna per la sua IX edizione il Visione Corte Film Festival, che quest’anno non sarà ospitato come è ormai tradizione dal Teatro Ariston di Gaeta per via delle norme anti COVID-19, ma si terrà on line dal 10 al 19 dicembre.

Un’edizione del tutto sui generis che non mancherà di stupire ed emozionare tutti coloro che decideranno di seguirla: 107 cortometraggi selezionati tra oltre 2000 giunti in selezione da tutto il mondo, 55 opere in concorso, 52 opere fuori concorso; 40 nazioni rappresentate; 4 sezioni competitive, 3 sezioni non competitive, altissima presenza femminile dietro la macchina da presa con 47 registe donne.

Il concorso si articolerà in quattro sezioni che prevedono la fiction italiana e straniera, l’animazione e il documentario. A queste vanno ad aggiungersi tre nuove sezioni non competitive ovvero, Kiddos, cortometraggi che vedono protagonisti bambini e adolescenti da tutto il mondo con storie diverse e a volte difficili; Meridiani, la categoria speciale pensata come focus che ogni anno sarà dedicato a una nazione diversa e che in questa edizione riguarderà gli Stati Uniti; Germogli di Cinema, composta da cortometraggi considerati innovativi, meritevoli di interesse sia per il linguaggio, che per l’argomento o la sua realizzazione.

Quest’anno, per ovvi motivi, non sarà possibile inserire la sezione CortoVirtual, dedicata ai nuovi cortometraggi pensati e realizzati per la realtà aumentata a 360 gradi e visibili solo attraverso gli Oculus, visori speciali che si indossano come degli occhiali, fiore all’occhiello del Festival poichè è il primo concorso in tutto il basso Lazio e uno dei pochissimi in tutta Italia ad aver dato spazio al corto virtuale.

In occasione dei cento anni dalla nascita di Federico Fellini è stata organizzata una mostra dedicata al grande cineasta riminese in collaborazione con il CSC – Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e Cineteca Nazionale che sarà allestita non appena riapriranno i musei ma avrà una sua anteprima “virtuale”.

Per partecipare occorrerà registrarsi sul sito del Visione Corte Film Festival (l’iscrizione è gratuita e non comporta alcun impegno), ogni giorno a partire dal 10 dicembre sarà rilasciato un gruppo di cortometraggi, tra film in concorso e fuori concorso, visionabili per 24 ore fino al rilascio del gruppo successivo. I film potranno essere visti solo nelle giornate di festival, saranno protetti, non piratabili e geobloccati in altre nazioni, in base alle richieste dei registi e/o produttori o distributori.

Nel corso del festival si terranno anche incontri e convegni on line con registi, giuria, produzioni e cast per ricreare, seppure a distanza, il fervore di attività e l’atmosfera del festival. Sabato 19 dicembre si terrà, invece, la diretta online per scoprire i vincitori delle categorie in gara, i premi speciali e le menzioni d’onore.