A Minturno Visioni di Natale

Proseguono gli eventi di Natale al Castello, la rassegna che anima le feste a Minturno con la manifestazione Visioni di Natale realizzato dall'Associazione Culturale "Il Sogno di Ulisse".

L'evento ospitato presso il Castello Ducale di Minturno si terrà dal 28 al 30 dicembre e propone una tre giorni di proiezioni di cortometraggi con la migliore animazione proveniente da tutto il mondo tratta dalle selezioni di Visioni Corte International Short Film Festival. Tra le opere proiettate figurano film importanti come "Mila" di Cinzia Angelini, vincitore di moltissimi premi in numerosi festival cinematografici internazionali, o "The Kite" di Martin Smatana premiato al Festival di Berlino.

Tre appuntamenti dedicati al pubblico più giovane che incanteranno anche gli adulti.

L'appuntamento

È dunque per il 28, 29 e 30 dicembre alle ore 18.00 presso il Castello Ducale di Minturno. L'ingresso è gratuito con obbligo di green pass e utilizzo di mascherine FFP2.