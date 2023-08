Fuori dai luoghi comuni: visita guidata al tramonto al Parco Archeologico Privernum

ingresso € 3.50 adulti € 2.50 ragazzi 12-17 anni, previsto contributo in più per visite guidate

Prezzo ingresso € 3.50 adulti € 2.50 ragazzi 12-17 anni, previsto contributo in più per visite guidate

Una interessante iniziativa che permette di visitare il Parco Archeologico Privernum a riparo dal caldo torrido dell’estate e ammirare dei bei paesaggi è sicuramente quella delle Visite Guidate al Tramonto organizzate dalla RTA Sinus Formianus.

Il parco archeologico Privernum presenta ancora ottimamente conservati i resti dell’antica città romana, e qui grazie a reperti, mosaici si potranno scoprire usi e costumi dei Romani grazie alla visita guidata a tema “Fuori dai luoghi comuni”.

A conclusione della visita i partecipanti potranno godere del riposo all’ombra presso i tavolini posti all’ingresso o all’interno del Casale del Parco dove tra l’altro si potrà visitare anche la mostra "I Volti e La Storia" personale dell'artista Anna Musico.

L’appuntamento

È per sabato 12 agosto alle ore 19.00 per la visita guidata, per la quale è obbligatoria la prenotazione contattando i numeri 349 532 8280(Whatsapp) e 3470720049, per maggiori informazioni è a disposizione anche il numero verde 800141407.