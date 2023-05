Indirizzo non disponibile

Tornano le visite teatralizzate alla Tomba di Cicerone, non semplici visite guidate ma una vera e propria ricostruzione della vita del noto oratore attraverso le memorie della moglie Terenzia, nella splendida location del Mausoleo di Formia.

Come sempre l’evento è ottimamente organizzato dalla RTA Sinus Formianus che gestisce le bellezze archeologiche della città, promuovendo la conoscenza della storia e del costume dell’antica Formia attraverso visite guidate a tema.

Terenzia fu la prima consorte di Cicerone, una donna che visse incredibilmente per l’epoca fino ai cento anni. Attraverso i suoi ricordi si scopriranno particolari della vita pubblica e privata dell’arpinate e attraverso queste memorie scoprire come i suoi contemporanei vivevano, gli usi e i costumi. Una ricostruzione in costume davvero coinvolgente che permetterà di ammirare la Tomba e comunque conoscere le caratteristiche dell’edificio e il reale utilizzo.

L’appuntamento

È per venerdì 26 maggio in due orari alle ore 18 e alle 19. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione da effettuare al numero Whatsapp 3470720049, scrivendo si dovrà indicare cognome, numero di persone partecipanti, orario scelto.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSinusFormianus%2Fposts%2Fpfbid0booAZhWZUYei6h3K1pbHorymXVkNQJdYMqhm7Rn6LzXxvp3Pz29WYjf9q7Nyebmtl&show_text=true&width=500" width="500" height="666" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>