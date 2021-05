Visita Guidata alla Grotta delle Capre

La Grotta delle Capre è un luogo magico che, come la Grotta Guattari di cui si sta parlando in tutto il mondo per l’incredibile ritrovamento di nove resti di uomini e donne Neanderthal avvenuto in questi giorni, sarà meta della visita guidata che organizza la Pro Loco di San Felice Circeo sabato 22 maggio.

A partire dalle ore 15 si potrà andare alla scoperta di uno dei siti preistorici più importanti del territorio pontino. La visita guidata prevede una camminata lungo la scogliera per ammirare panorami mozzafiato a picco sul mare, la macchia mediterranea e poi la Grotta delle Capre, vero e proprio libro aperto sulla geologia del Monte del Circeo, che racconta le ere glaciali che si sono susseguite in Europa.

L’escursione, della durata di circa 2 ore e mezza, si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti COVID-19, pertanto i posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione chiamando i numeri 0773/547770 o 329.9166914 o inviando un email all’indirizzo tour.prolocosanfelicecirceo@gmail.com.

L’appuntamento

È per sabato 22 maggio alle ore 15.00 in piazzale San Francesco a San Felice Circeo.