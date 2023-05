A San Felice Circeo un fine settimana di visite guidate ed escursioni

Un maggio ricco di iniziative alla scoperta della natura, della storia e delle particolarità del nostro territorio è quello organizzato dall’attivissima Pro Loco di San Felice Circeo. Una serie di visite guidate e attività che promuovono le bellezze che ci circondano sia per i cittadini che per i turisti che cominciano ad arrivare.

Particolarmente ricco di attività questo fine settimana che prevede la visita guidata alla splendida Villa di Domiziano, alla mostra Homo Sapiens e affaccio dalla Torre dei Templari di San Felice e una escursione sulla selvaggia e incontaminata isola di Zannone.

La visita guidata presso la Villa di Domiziano è in programma per venerdì 12 maggio alle ore 9.30. Si tratta di antichi resti della dimora estiva dell’Imperatore Romano posta sulle rive del Lago di Paola, proprio all’interno del Parco del Circeo. Una suggestiva passeggiata nella storia e nella natura. L’appuntamento è per le 9.00 in Strada Palazzo 25.

Nel pomeriggio di sabato 13 maggio in collaborazione con la Circeo Run che si terrà in contemporanea, in attesa dell’arrivo dei corridori, si potrà partecipare alla visita guidata della mostra Homo Sapiens e Habitat con affaccio dalla suggestiva Torre dei Templari nel cuore di San Felice. L’attività è realizzata in collaborazione con la Fondazione Marcello Zei. La visita guidata è particolarmente indicata per i bambini.

È in programma per domenica 14 maggio la visita guidata nella splendida isola di Zannone, che fa parte dell’arcipelago pontino insieme alle più famose Ponza e Ventotene. Un’isola incontaminata dove scoprire paesaggi da sogno che fanno parte del Parco Nazionale del Circeo.

L’appuntamento

È dunque da venerdì 12 a domenica 14 maggio. Alle varie attività si potrà partecipare prenotandosi ai numeri 0773/547770 e 329.9166914 o inviando una email all’indirizzo infoprolococirceo@gmail.com, contatti ai quali si potranno richiedere anche maggiori informazioni circa l’organizzazione delle visite guidate.