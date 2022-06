Giugno di visite guidate al Cisternone Romano di Castellone

Nuove aperture con visita guidate per il mese di giugno al Cisternone Romano di Formia a cura della RTA Sinus Formianus.

Un grandioso esempio dell’ingegneria idraulica romana ottimamente conservato che offre delle atmosfere suggestive grazie ai suoni, le luci e i riflessi che lo contraddistinguono.

Nei fine settimana del mese di giugno infatti si potrà visitare la cosiddetta basilica sotterranea di Castellone: una imponente costruzione risalente al I secolo a.C. che convogliava e distribuiva per tutta l’antica Formia le acque sorgive. Si potrà camminare in questo enorme ambiente scandito da file di pilastri che sorreggono volte e pseudo-crociera dove scorre l’acqua.

Ogni venerdì, sabato e domenica partiranno visite guidate alle 17.30 e alle 20.30, la domenica anche alle 10.30 e alle 12.30.

Il Cisternone Romano di Castellone sarà aperto al pubblico anche durante la settimana per i gruppi che ne faranno richiesta, per ricevere maggiori informazioni è possibile scrivere una email all’indirizzo sinusformianus@gmail.com per effettuare le prenotazioni è possibile contattare tramite messaggio whatsapp il numero 3495328280.