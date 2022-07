Formia archeologica: un’estate di visite guidate

Sono tra le proposte turistiche e culturali più interessanti della città di Formia le visite guidate organizzate dalla RTA Sinus Formianus per i mesi di luglio e agosto presso il Cisternone Romano, la Tomba di Cicerone e la Torre di Mola.

Le visite al Cisternone Romano

Ottimamente conservato, il Cisternone Romano di Castellone è una grandiosa testimonianza dell’ingegneria idraulica romana che già dal I secolo a.C. convogliava e distribuiva l’acqua per tutta l’Antica Formia. Soprannominata la basilica sotterranea di Castellone offre ai visitatori atmosfere suggestive grazie ai suoni, le luci e i riflessi che si pecchiano sull’acqua che ancora vi scorre.

Le visite guidate si svolgeranno tutte le sere, tranne il lunedì, dalle ore 18 alle ore 23 (ultimo ingresso ore 22.00) con partenze di gruppo ogni ora. L’ingresso è di € 3.00 per gli adulti e gratuito per gli under 18.

Le visite alla Tomba di Cicerone

Il mausoleo sarà protagonista di una serie di visite guidate (disponibili in più lingue) che condurrà i visitatori in un viaggio nella storia di Formia, attraverso la vita e le opere dell’oratore e filosofo Cicerone che ha vissuto per lunghi periodo nella città, trovandovi la morte 7 dicembre del 43 a.C. Saranno illustrate inoltre le tecniche murarie di costruzione del mausoleo e gli usi che nei secoli successivi ne sono stati fatti. Nel corso dell’estate qui si svolgeranno anche visite guidate teatralizzate con la ricostruzione in costume di vicende storiche e percorsi di scoperta della civiltà romana.

Le visite si svolgeranno la domenica (anche dopo l’estate) dalle 10 alle 13 con partenze di gruppo ogni ora. L’ingresso è di € 3.00 per gli adulti e gratuito per gli under 18. La prenotazione è obbligatoria e da effettuare inviando una email all’indirizzo prenotazioni@tombadicicerone.it o tramite messaggio Whastapp ai numeri 3495328280 oppure 3392217202.

Le visite alla Torre di Mola

Il torrione cilindrico alto ben 27 metri per 15 metri di diametro posto al centro di una cinta muraria fu fatto costruire nel 1289 da Carlo II D’Angiò, re di Napoli, su le antiche rovine delle terme romane, era un piccolo avamposto militare per proteggere la vicina Gaeta. Nel corso dei secoli sono variati l’utilizzo dell’edificio, da prigione a luoghi amministrati e i suoi proprietari dai signori D’Aragona ai Caetani fino all’abbandono durante le Guerre Mondiali. Le visite guidate si svolgeranno tutti i sabati dalle 18 alle 21.00 con partenza dei gruppi ogni ora. L’ingresso è gratuito.