Visite guidate nel cuore di Gaeta

La provincia pontina è caratterizzata da panorami mozzafiato, bellezze naturali e tantissima storia tutta da scoprire: dalla preistoria ai giorni nostri il nostro territorio fornisce una testimonianza di ogni epoca con reperti archeologici, costruzioni, monumenti, interi borghi medievali. Ed è per questo che è una bellissima esperienza visitare ogni Comune della provincia, non solo per i turisti ma anche per chi vive da queste parti e preso dalla quotidianità non si accorge delle bellezze che ci circondano.

Una ottima occasione per farlo può essere quella organizzata dal Centro Guide Turistiche di Gaeta che per questo fine settimana organizza due visite guidate: una all’ex Carcere Militare/Castello Angioino e una al centro storico di Gaeta così ricco di monumenti, palazzi antichi e chiese splendide. Le guide professioniste potranno raccontare ai partecipanti non solo le caratteristiche dei monumenti, la storia ad essi legati ma anche le leggende e le particolarità.

L’appuntamento è per sabato 26 giugno alle 17.30 con la visita al centro storico, l’escursione ha un costo di 10 euro a persona, gratuito per i ragazzi fino a 12 anni; e per domenica 27 giugno alle ore 18.00 con la visita all’ex Carcere Militare/Castello Angioino, che ha un costo di 10 euro + 5 di ingresso al castello a persona, gratis i ragazzi fino a 12 anni.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 346 876 4879 e 346 8764792.