In mongolfiera alla scoperta del Parco dell’Antica Norba

Indirizzo non disponibile

Per molti non è una novità che nel cielo sopra Norma spesso si vola: sono tanti gli appassionati di parapendio che vengono nella provincia di Latina per lanciarsi dai monti e ammirare la pianura pontina e il mar Tirreno.

È una novità però l’interessante iniziativa organizzata da Artemis Culture APS all’interno del Norma Outdoor Festival: una due giorni per conoscere meglio il comune pontino attraverso attività sportive, trekking, visite guidate e molto altro ancora.

Sabato 8 e domenica 9 giugno infatti si potrà visitare il Parco dell’Antica Norba e ammirarlo da due diverse prospettive seguendo le interessanti visite guidate da esperti archeologi dell’Artemis Culture all’interno dell’area archeologica e dall’alto grazie a un suggestivo e romantico volo in mongolfiera, come nella foto tratta dalla pagina Facebook dell’associazione.

Sabato dalle 17.30 alle 18.30 e domenica dalle 18.30 alle 19.30 con una sola prenotazione si potrà volare sul parco dell’Antica Norba e ammirare tutta la pianura sottostante, camminare tra le rovine ottimamente conservate dell’antica città e infine gustare un aperitivo ammirando il panorama mozzafiato sulla pianura pontina e sul mare.

Per partecipare è necessario prenotare il proprio volo sul sito del Norma Outdoor, i posti sono limitati.

L’invito per i partecipanti è quello di scattare tante fotografie e postarle sui social taggando Artemis Culture poiché la più suggestiva sarà premiata.

L’appuntamento

È a Norma sabato 8 giugno dalle 17.30 alle 18.30 e domenica 9 dalle 18.30 alle 19.30.