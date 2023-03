Una giornata di visite guidate nell’antica Formia

Orario non disponibile

Una giornata di visite guidate, organizzate dalla RTA Sinus Formianus, in programma per sabato 11 marzo per scoprire insieme i luoghi più suggestivi dell’antica Formia: l’area archeologica di Caposele, la Torre di Mola e il grandioso Cisternone Romano.

L’area archeologica di Caposele

È un suggestivo sito di forma trapezoidale risalente al I secolo a.C. che fa parte di un complesso residenziale molto più ampio che prevede ambienti in cui si conservavano e lavoravano prodotti del territorio e altri ambienti destinati agli abitanti. Tra i resti si può ammirare un anfiteatro di circa 300 posti a sedere, ancora oggi sede di spettacoli dal vivo e manifestazioni all’aperto, il porticciolo di Caposele, una grande vasca ornamentale e splendide pitture murarie. Nel pomeriggio di sabato 11 marzo partiranno le visite guidate gratuite alle ore 15,16 e 17.

La torre di Mola

È un torrione cilindrico alto ben 27 metri, con un diametro di 15 metri che si trovava al centro di una cinta muraria. Fu fatta costruire su ordine di Carlo II d’Angiò, re di Napoli, sul finire del 1200 per creare un avamposto militare che proteggesse Gaeta. Fu edificata su una parte delle antiche terme romane, ancora oggi in parte visibili attraverso il pavimento in vetro trasparente del piano terra. Le visite guidate gratuite partiranno alle ore 15, 16 e 17 sempre nel pomeriggio di sabato 11 marzo.

Il cisternone romano di Castellone

È un grandioso esempio dell’ingegneria idraulica romana che sin dal I secolo a.C. convogliava e distribuiva le acque in tutta Formia. Offre atmosfere suggestive ai visitatori grazie ai suoni, le luci e i riflessi dell’acqua sulle alte pareti. Soprannominata la basilica sotterranea è un imponente ambiente scandito da pilastro che sorreggono volte a pseudo-crociera ai piedi dei quali scorre l’acqua. Le visite guidate al Cisternone Romano alle 16.30, alle 17.15, alle 18 e 18.45, il contributo all’ingresso è di € 3.00 a persona.

L’appuntamento

È dunque per sabato 11 marzo a Formia. Per informazioni e prenotazioni è a disposizione il numero Whatsapp 3495328280, al quale occorre indicare un cognome, il numero di persone partecipanti, il luogo che si desidera visitare e l’orario.