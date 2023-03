Da Valvisciolo al Borgo Medievale di Sermoneta: visite guidate sulla Via Francigena

Proseguono a Sermoneta le visite guidate organizzate dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’associazione Meraviglia nate con l’intento di promuovere il territorio, in particolare la via Francigena all’interno di un più ampio progetto sostenuto dalla Regione Lazio e realizzato insieme al Gruppo dei Dodici.

Domenica 2 aprile si tornerà dunque a passeggiare tra Valvisciolo e Sermoneta passando per la Via Francigena che per secoli è stata percorsa da viandanti, monaci, pellegrini per raggiungere Roma.

Durante il cammino si potranno ammirare luoghi stupendi, panorami, e inoltre conoscere monumenti, percorsi e mille curiosità su uno dei borghi medievali più belli d’Italia.

In particolare questa domenica si potrà abbinare alla passeggiata sulla Francigena anche la visita guidate al borgo medievale che si terrà ogni prima domenica del mese alle 11.30 e nel pomeriggio alle 15.30.

Per partecipare all’escursione sulla via Francigena e alle visite guidate nel borgo medievale è obbligatoria la prenotazione da effettuare contattando il numero 324/8821981.

L’appuntamento

È dunque per domenica 2 aprile alle 9.30 per l’escursione da Valvisciolo al centro storico di Sermoneta attraverso la Via Francigena e alle 11.30 e 15.30 per la visita guidata nel borgo medievale.