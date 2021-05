Alla scoperta della Natura sul Promontorio del Circeo

Prezzo non disponibile

Un altro appuntamento imperdibile per tutti coloro che amano la natura e vogliono imparare quanto più possibile su di essa è la passeggiata che la Pro Loco di San Felice organizza presso la zona del Quarto Caldo del promontorio del Circeo.

Domenica 23 maggio, guide esperte parleranno delle strategie difensive che adotta la natura per resistere a condizioni climatiche non sempre favorevoli. Passeggiando tra la splendida macchia mediterranea del Promontorio del Circeo si potrà scoprire come nei secoli passati Uomo e Natura hanno convissuto percorrendo il tratto che costeggia i resti di una fortezza napoleonica.

Il raduno è alle 9.30 presso il centro storico di San Felice, ci si sposterà con mezzo proprio verso la località Quarto Caldo. La passeggiata, che non presenta alcuna difficoltà, avrà la durata di circa 2 ore e mezza.

La visita guidata si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti COVID-19 per cui i posti sono limitati. Per informazioni e prenotazioni bisogna chiamare i numeri 0773/547770 o 329.9166914 o inviare una email all’indirizzo tour.prolocosanfelicecirceo@gmail.com.