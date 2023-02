Vivaldi&Bach: in concerto il Luogo Arte Ensemble

Sarà recuperato sabato 25 febbraio il 13° appuntamento della IV edizione di L.A. Classica Festival che si sarebbe dovuto tenere lo scorso 18 dicembre.

A esibirsi presso la Casa di Quartiere Ex Cinema Enal di Latina Scalo il Luogo Arte Ensemble formato da Flavia Di Tomasso e Vincenzo Tedesco ai violini, Cecilia Iacomini alla viola, Aurora Macci al violoncello, Gianluca Nobile Orazio al contrabbasso e dal maestro concertatore Claudio Martelli.

Il Luogo Arte Ensemble è una formazione da camera formata da archi e clavicembalo con la collaborazione di fiati e voci soliste. Questi valenti musicisti si dedicano alla ricerca e divulgazione del repertorio strumentale italiano lungo trecento anni di fiorente produzione proponendo al pubblico celebri capolavori e gemme inedite di grande bellezza.

In occasione di questo concerto saranno proposti brani di Vivaldi e Bach, due maestri del Barocco che saranno così omaggiati.

L’appuntamento

È per sabato 25 febbraio alle ore 18.30 presso l’ex Cinema Enal, per partecipare è possibile prenotare il proprio posto contattando il numero 328 8379615 o tramite il sito Eventbrite, oppure acquistare il biglietto in loco prima dell’evento.

Il programma

Antonio Vivaldi (1678/1741)

Sinfonia in Sol Maggiore, RV 146

Concerto in la minore per due violini, archi e basso continuo, op. 3 n. 8, RV 522 (Allegro - Larghetto - Allegro)

Johann Sebastian Bach (1685/1750)

Aria dalla Suite orchestrale n. 3 in re maggiore, BWV 1068

Concerto BWV 1043 in re minore per due violini, archi e basso continuo (Allegro - Andante - Allegro)