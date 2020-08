Vivi i Parchi: Ascanio Celestini in scena a Gaeta

All’interno della rassegna Vivi i Parchi del Lazio Suoni di-vini tra le radici della nostra Regione arriva a Gaeta presso presso il Mausoleo Lucio Munazio Planco, nel Parco Regionale della Riviera di Ulisse, uno spettacolo di altissimo livello: Ascanio Celestini nel monologo Radio Clandestina.

Una serata organizzata dalla Regione Lazio in collaborazione con AIS Lazio - Associazione Italiana Sommelier, con la direzione artistica di Matteo D’agostino, a cura di Leeloo srl-informazione e comunicazione.

Nella splendida cornice del parco, con il Monte Orlando, il Golfo di Gaeta, le isole ponziane e il promontorio del Circeo in lontananza a fare da magnifico sfondo naturale, Ascanio Celestini porta in scena Radio Clandestina un estratto dal testo di Alessandro Portelli che da vent’anni racconta la lotta partigiana e l’occupazione nazista, offrendo una riflessione sulla storia e sulla memoria a partire da uno degli episodi più tragici dell’occupazione nazista in Italia: il 23 marzo 1944 i Gruppi d’Azione Patriottica attaccano una colonna tedesca in via Rasella; il 24 marzo, per rappresaglia, i nazisti uccidono 335 persone in una cava sulla via Ardeatina, dieci italiani per ogni tedesco morto.

L’ingresso è gratuito ma i posti sono limitati per questioni di sicurezza sanitaria, per partecipare occorre prenotare compilando il modulo on line. Si accederà al parco grazie alla navetta messa a disposizione dall’organizzazione.

Sul modulo di prenotazione si troveranno le indicazioni su orari e punti di partenza delle navette. il numero massimo di partecipanti è di 100 persone, sarà obbligatorio l’uso della mascherina e il rispetto di tutte le norme anti COVID-19 adottate per la serata.

L’appuntamento

È a Gaeta il 6 agosto alle ore 21.30.