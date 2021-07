Vivi nel Parco: escursioni nelle aree protette del Parco dei Monti Ausoni e Lago di Fondi

All’interno del maxi contenitore di eventi Parchi nel Lazio promosso dalla Regione arriva la rassegna Vivi nel Parco 2021 che organizzano la Cooperativa Sociale Onlus Foglia d’Oro, l’Organizzazione di Produttori Le Badie, il Coordinamento Territoriale Pontino ANCeSCAO, con il patrocinio del Comune di Fondi, della Regione Lazio, e del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, l'adesione del Club per l'Unesco di Latina.

Quattro appuntamenti che si terranno sabato 31 luglio e domenica 18 settembre presso la Villa Placitelli a Fondi e domenica 8 e sabato 28 agosto presso la tenuta Sugarelle al Salto di Fondi.

Nella giornata di apertura della rassegna sarà presentato tutto il programma in un convegno e sarà inaugurata la mostra collettiva delle opere di Enzo Casale, Nino Caldarone e Gino Grossi.

Escursioni, incontri, intrattenimento e convegni per animare l’estate di turisti e residenti, e inoltre un concorso fotografico per chi parteciperà agli eventi: “Le bellezze, nascoste e non, del lago di Fondi” organizzato da Giuseppe Manzo e Vincenzo Bucci. Per partecipare bisognerà semplicemente consegnare le foto scattate sul tema. Il vincitore, ad insindacabile giudizio di una giuria di esperti, sarà reso noto sabato 18 settembre alla conclusione della rassegna.

Le manifestazioni si terranno nel rispetto delle normative anti-Covid vigenti. L'ingresso è gratuito ma con prenotazione obbligatoria da effettuare chiamando i numeri 339 275 6889 – 328 808 9778 oppure via mail all'indirizzo fogliadoro.sc@libero.it.

Foto tratta da Parchi Lazio