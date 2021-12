VIXI, in ricordo di Marco Tullio Cicerone: visite guidate al Mausoleo

Come è ormi tradizione già dal 2017, a Formia la settimana intorno al 7 dicembre è dedicata alla memoria di Marco Tullio Cicerone, in occasione della sua morte avvenuta in questo giorno nel 43 a.C.

Anche quest’anno, dopo una scorsa edizione in digitale a causa della pandemia, arriva l’iniziativa commemorativa: VIXI, In ricordo di Marco Tullio Cicerone a cura della RTA Sinus Formianus con il patrocinio della Città di Formia (luogo dove Cicerone fu assassinato) e della Città di Arpino (luogo di nascita di Cicerone). In collaborazione con la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per Frosinone e Latina.

Per l’occasione si aprirà in maniera straordinaria il Mausoleo di Cicerone e lì archeologi e guide in costume romano racconteranno la vita pubblica e privata dell’arpinate, in particolare saranno protagonisti di queste visite guidate teatralizzate alcuni personaggi importanti della sua vita: la moglie Terenzia (prima consorte di Cicerone che visse, incredibilmente per quel periodo, fino ai cento anni) a Tirone nato schiavo nella casa di Cicerone ad Arpino, e vero e proprio braccio destro dell’uomo: tra i suoi compiti erano inclusi il prendere appunti sotto dettatura, il decifrare la scrittura di Cicerone e gestire il suo "ufficio", nonché il suo giardino e gli affari finanziari.

L’iniziativa è prevista, situazione metereologica permettendo, per domenica 5 dicembre 2021, con orari di ingresso alle 10.00 – alle 11.00- alle 12.00.

L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme anti COVID-19, l’ingresso è gratuito, obbligatorio il green pass. Per partecipare è necessaria la prenotazione da effettuare sul portale di EventBrite. Per informazioni è possibile contattare i numeri 3470720049 – 3392217202 o inviare una email all’indirizzo sinusformianus@gmail.com