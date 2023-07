Tante le manifestazioni estive in giro per la provincia per rallegrare turisti e residenti che non sono partiti per le vacanze: sagre, feste, escursioni, musica dal vivo, spettacoli teatrali e molto altro ancora. Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento.

Rassegne estive

Ricchi di eventi e appuntamenti i calendari della programmazione estiva dei vari comuni della provincia pontina: musica e cultura a Sabaudia, divertimento per grandi e piccini a Priverno, visite guidate e spettacoli dal vivo a Sermoneta.

Manifestazioni e visite guidate

Tanti gli appuntamenti di questo fine settimana: a Latina, in località Chiesuola prosegue la Festa della Mietitura che celebra le tradizioni contadine, a San Felice ci si potrà tuffare nelle tipicità italiane ed estere con il TTS Street Food in pineta. Come sempre non mancano le visite guidate al Giardino di Ninfa e al giardino della Landriana.

Cultura e spettacoli dal vivo

Tanti gli spettacoli dal vivo e la cultura in questo week end: a San Felice prende il via la rassegna che unisce sport e libri, Sport all’Ombra di Circe, tappa fuori provincia di Radure, la rassegna teatrale itinerante lungo la Via Francigena del sud che farà tappa a Segni; a Formia prosegue il Festival del Teatro Classico nella splendida cornice dell’anfiteatro dell’area archeologica di Caposele, sul lungomare di Sabaudia nuovi appuntamenti con il Sunset Jazz Festival, i concerti in riva al mare al tramonto. Tanti gli appuntamenti musicali: sembra in tema jazz arriva la versione estiva dell’Ardea Jazz Festival, a Priverno la Banda dell’Arma dei Carabinieri apre le celebrazioni in onore di San Tommaso d’Aquino nel 700° anniversario dalla canonizzazione, mentre a Formia si terrà un toccante omaggio a Ennio Morricone nella serata di sabato e uno spettacolo dedicato all’operetta domenica. A Priverno prende il via la prima edizione del Festival di Musica Antica.

Mostre

Tante anche le mostre nel territorio pontino: ultimi giorni per visitare la personale di Marcello Norcia al MUG di Latina, mentre proseguono Le Vie dello Spirito a Palazzo Caetani di Cisterna e a Fondi la grande collettiva Metamorfosi.



Cinema

Prosegue la programmazione del cinema all’aperto del Multisala Corso, mentre per tutti coloro che preferiscono godere della visione di un bel film nella magica atmosfera della sala cinematografica, sono in arrivo varie novità e film per tutti i gusti nella vasta programmazione delle sale pontine.