Cosa fare nel weekend? Ecco gli eventi a Latina e Provincia

Spettacoli, intrattenimento, arte, buon cibo: tanti gli appuntamenti del fine settimana nella provincia pontina, relax e divertimento per tutti in sicurezza

Arriva settembre, il periodo di vacanza volge al termine ma c’è ancora tanta voglia di divertirsi, rilassarsi e vivere belle esperienze, sempre in sicurezza e nel rispetto delle norme anti COVID-19. Tanti sono i tanti concerti, spettacoli teatrali, mostre, incontri, escursioni e visite guidate in programma per questo weekend.

Se non avete già impegno, ecco qualche suggerimento per il fine settimana:

Escursioni, visite guidate e degustazioni

– Vivi nel Parco escursioni nel parco dei Monti Ausoni

– Flying the Sky a Rocca Massima

Manifestazioni estive

– Settembre di eventi a Sermoneta

– Estate a Cisterna

– Eventi Estivi al Giardino di Ninfa

– Fondi RestArt

– Estate in Comune a Latina

– Piazza Santa Barbara Village a Sabaudia

– Estate a Sabaudia: un mare di eventi

– Eventi estivi a Piazza Ilaria Alpi

– Estate setina

Cultura e spettacolo

– Fondi Film festival a Terracina

– Terza edizione di Aprilia Film Festival

– Isole Controcorrente in scena a Ventotene

– Maria Carla Forte presenta Ladra d'Amore

– Rossana Carturan presenta La Fabbrica

– Festa del Pane Garibaldino e Risorgimentando ad Aprilia

– Pe i ndò festival a Cori

Musica

– Fine settimana di musica a Priverno

– Dimensione Prog in concerto a Sermoneta

– Musica tra le Perle Pontine

– L.A. Classica Festival a Latina Scalo

Mostre

– A Terracina la mostra "Duilio Cambellotti al di là del mare"

– Essereesseri 2001-2021: l’antologia di Ersilia Sarrecchia

– Ben Ormenese alla Pinacoteca di GaetaBen Ormenese alla Pinacoteca di Gaeta

– Piranesi a Cori

– I Maestri del ‘900: la mostra a Priverno

Articolo in aggiornamento