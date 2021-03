Cosa fare nel weekend? Ecco gli eventi a Latina e Provincia

Gli appuntamenti del fine settimana nella provincia pontina: divertimento per tutti in sicurezza e on line

La situazione non è delle migliori, dopo un anno di pandemia e chiusure tutto diventa più difficile, il fine settimana può apparire noioso, ma gli eventi on line aiutano a nutrirsi ancora di spettacolo, musica e arte, in attesa di poter tornare a farlo dal vivo.

Ecco qualche suggerimento per questo fine settimana:

Spettacoli, cultura e arte

– Micol Arpa Rock in concerto dal Cambellotti

– I Cinelli Brothers in concerto da Londra

– Mostra su Piranesi a Cori

– Le opere di Sergio Ban in mostra al lido di Latina

– Anime Ribelli: la personale di Daisy Triolo

– Le Giornate FAI per la Scuola

– Calendario della Terra Pontina: l’esposizione di De Petris a Sermoneta



Articolo in aggiornamento