Cosa fare nel weekend? Ecco gli eventi a Latina e Provincia

Riprendono a piena capienza le attività dei teatri, con spettacoli, concerti e incontri, ci sono tante mostre e attività da svolgere, il tempo è ancora bello si possono fare gite ed escursioni. Anche se l’estate è finita, c’è ancora tanta voglia di divertirsi, rilassarsi e vivere belle esperienze, sempre in sicurezza e nel rispetto delle norme anti COVID-19.

Se non avete già impegno, ecco qualche suggerimento per il fine settimana:

Manifestazioni e visite guidate

– Giornate FAI d’Autunno a Cori

– Giornate FAI d’Autunno a Gaeta

– Festival Internazionale del Circo Città di Latina

– Sagra dei Marroni a Rocca Massima

– Archeojazz ad Ardea

– Viaggi del gusto a Cori

– Tendance: festival di danza contemporanea

–

Spettacoli teatrali e cultura

– Antigone di Matutateatro a Priverno

– Serata in Romanesco al Teatro Pistilli

– Romanzo d’Infanzia al Fellini di Pontinia

– Omaggio a Gigi Proietti a Sezze

– Caffè letterario a tema circense

– Dante tra Roma e Napoli a Fossanova

–

Mostre

– Legami in Alluminio conclude l’8° edizione del Premio COMEL

– Gabriel Sanchez in mostra a Latina

– La personale di Ana Segovia alla galleria Monti 8

– Lightness: la personale di Giovanna Patti

– Cent’Anni di Ninfa: la personale di Patrizio Marafini

– Collettiva d’Autore alla Galleria LPS di Latina

– A Terracina la mostra "Duilio Cambellotti al di là del mare"

– Festival del Tempo a Sermoneta

– Piranesi a Cori

– 7 David 1921-2021: la retrospettiva a Fossanova

–