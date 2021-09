Cosa fare nel weekend? Ecco gli eventi a Latina e Provincia

Spettacoli, intrattenimento, arte, buon cibo: tanti gli appuntamenti del fine settimana nella provincia pontina, relax e divertimento per tutti in sicurezza

Arriva settembre, il periodo di vacanza volge al termine ma c’è ancora tanta voglia di divertirsi, rilassarsi e vivere belle esperienze, sempre in sicurezza e nel rispetto delle norme anti COVID-19. Tanti sono i tanti concerti, spettacoli teatrali, mostre, incontri, escursioni e visite guidate in programma per questo weekend.

Se non avete già impegno, ecco qualche suggerimento per il fine settimana:

Escursioni, visite guidate e degustazioni

– Vivi nel Parco escursioni nel parco dei Monti Ausoni

– 37° Sagra dell'uva e del vino a Castelforte

– Mangiare con Gusto a Terracina

Manifestazioni estive

– Settembre di eventi a Sermoneta

– Estate a Cisterna

– Eventi Estivi al Giardino di Ninfa

– Fondi RestArt

– Estate a Sabaudia: un mare di eventi

– Eventi estivi a Piazza Ilaria Alpi

– Estate setina

Cultura e spettacolo

– Ultimi appuntamenti del Fondi Film Festival

– Testi in nuove vesti al Circolo Cittadino

– Il profumo dell’Ultimo Tango in scena a Sermoneta

– Cori nel Medioevo: la presentazione del libro

Musica

– Concerto della Banda della Gendarmeria Vaticana a Cori

– Musica tra le Perle Pontine

– L.A. Classica Festival a Latina Scalo

Mostre

– A Terracina la mostra "Duilio Cambellotti al di là del mare"

– Essereesseri 2001-2021: l’antologia di Ersilia Sarrecchia

– Piranesi a Cori

– I Maestri del ‘900: la mostra a Priverno

Articolo in aggiornamento