Cosa fare nel weekend? Ecco gli eventi a Latina e Provincia

Ultimo fine settimana di agosto, il periodo di vacanza volge al termine per molti ma c’è ancora tanta voglia di divertirsi, rilassarsi e vivere belle esperienze, sempre in sicurezza e nel rispetto delle norme anti COVID-19. In questo weekend in programma tanti concerti, spettacoli teatrali, mostre, incontri, escursioni e visite guidate.

Ecco qualche suggerimento per questo fine settimana:

Escursioni e visite guidate

– Vivi nel Parco escursioni nel parco dei Monti Ausoni

– Flying the Sky a Rocca Massima

– Visite a tema e laboratori per i bambini al parco archeologico Privernum

– Visite guidate al Cisternone Romano di Formia

Manifestazioni estive

– Estate a Sermoneta

– Estate a Cisterna

– Eventi Estivi al Giardino di Ninfa

– Fondi RestArt

– Eventi estivi al Parco Vasco da Gama

– Mediterranea: gli eventi estivi a San Felice

– Estate in Comune a Latina

– Piazza Santa Barbara Village a Sabaudia

– Estate a Sabaudia: un mare di eventi

– Eventi estivi a Piazza Ilaria Alpi

– Festa di fine estate a Pontinia

Cultura e spettacolo

– Fondi Film festival: primi appuntamenti a Sperlonga

– Proiezioni all'arena del Multisala Corso

– Sentieri Sonori dedicati a Dante

– Latina Scalo in corto

– NorbArt al parco archeologico

– Emanuele Trevi al Tempio di Giove

– Le poesie del Sabato a Bassiano

– A Lenola tre serate dedicate a Dante

– Puntini Fest a Priverno

– Festival dei Teatri d’Arte Mediterranei a Formia

Musica

– Summer Day Music Fest a Fondi

– Priverno Jazz Festival

– Mimmo Epifani in concerto a Formia

– A Roccagorga Rumori in Piazza

– La Banda F. Caroso in concerto a Sermoneta

– Sabudia Rock: tre serate di musica

– Immersioni sonore a Latina lido

– L.A. Classica Festival a Latina Scalo

– Virginio in concerto a Fondi

Mostre

– A Terracina la mostra "Duilio Cambellotti al di là del mare"

– Ludus al Quartiere Nicolosi

– Essereesseri 2001-2021: l’antologia di Ersilia Sarrecchia

– Biennale Internazionale d'arte a Fondi

– Ben Ormenese alla Pinacoteca di Gaeta

– Piranesi a Cori

– Foce Verde nel Tempo: la mostra a borgo Sabotino

– I Maestri del ‘900: la mostra a Priverno

– A Fondi la mostra i “Sikh storia, fede e valore nella Grande Guerra”

