Cosa fare nel weekend? Ecco gli eventi a Latina e Provincia

Visto il progressivo aggravarsi della situazione sanitaria nazionale, un nuovo DPCM, oltre a chiudere al pubblico locali e ristoranti alle ore 18.00, ha sospeso almeno fino al 24 novembre gli spettacoli dal vivo in teatri, sale da concerto e cinema. Molti eventi in questi giorni sono stati cancellati, ma rimangono in programma alcune visite guidate e passeggiate all’aperto. Anche il web ci viene in aiuto per continuare a poter godere di musica e spettacolo attraverso qualche evento on line.

Per tutti coloro che cercano qualcosa di interessante da fare nel weekend ecco qualche suggerimento.

Manifestazioni

– Visite guidate al Giardino di Ninfa

– Visite Guidate al Parco Archeologico Privernum

– Passeggiate sulle tracce di Piranesi a Cori

Musica

– Premio Musica Nova: seconda edizione on line

– Festival Pontino di Musica: appuntamenti on line e alla radio



Spettacoli e cultura

– Look Book a Cisterna



Mostre

– Piranesi a Cori

– Mostra di stampa e disegni del XIX sec. al Giardino di Ninfa

– Sabaudia con i miei occhi

– Vincenzo Pennacchi alla galleria Romberg

– Building Narratives alla galleria Monti 8

