Cosa fare nel weekend? Ecco gli eventi a Latina e Provincia

Freddo e maltempo non ci danno tregua, ma si comincia già a parlare delle feste natalizie e nella pontina sono sempre tanti gli appuntamenti interessanti: spettacoli, concerti e incontri, mostre e varie attività da svolgere. Dopo quasi due anni di pandemia, c’è tanta voglia di divertirsi, rilassarsi e vivere belle esperienze, sempre in sicurezza e nel rispetto delle norme anti COVID-19.

Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento per il fine settimana:

Manifestazioni e visite guidate

– Favole di Luce a Gaeta

– Il Castello di Babbo Natale a Maenza

– Bianco Priverno: le iniziative

– Natale Apriliano

– Il Natale dei Bambini a Sezze

– Anzio e la Preistoria

– Lepinia Ebraica a Fondi

– Il Museo si fa piccolo a Sabaudia

– Cantiere Aperto: visite guidate al Teatro Romano di Terracina

– Stelle di Natale AIL nelle piazze italiane

Spettacoli dal vivo e cultura

– Concerti d’Autunno al Circolo Cittadino

– Maurizio Battista al Teatro Europa di Aprilia

– A Sabaudia il Variety Cartoon Show

– Umberto Smaila e Holly’s Good a Terracina

– Il Rompiballe in scena al Teatro Moderno

– Famiglie a Teatro a Formia

– Le Ali della Verità: la presentazione a Cori

– The Prudes apre la stagione di prosa al Teatro Proietti di Priverno

– A Sezze vanno in scena i Turapitto



Mostre

– Sul Sentiero del Bene a Fondi

– La personale di Piero Sanna da Benacquista Assicurazioni

– ISBN Dante e altre Declinazioni alla Pinacoteca di Gaeta

– A Gaeta la mostra Van Gogh – The Virtual Experience

– Porticato Gaetano

– La città è un insieme di colori: Nun, Cristofalo e Bolognesi in mostra

– Intrecci di Storia a Priverno

– La personale di Linda De Zen all’Hotel Europa

– Gabriel Sanchez in mostra a Latina

– La personale di Ana Segovia alla galleria Monti 8