Cosa fare nel weekend? Ecco gli eventi a Latina e Provincia

Le norme attualmente vigenti per rallentare l’epidemia di Coronavirus ancora non permettono la riapertura di cinema, teatri e luoghi della cultura, però si possono ancora svolgere delle attività all’aperto e altre prendendo le giuste precauzioni. Anche il web arriva in soccorso per poter svolgere attività ricreative e divertenti. Ecco qualche suggerimento per il fine settimana.

Spettacoli e cultura

– Volare omaggio a Domenico Modugno

– Passeggiate poetiche al Parco del Circeo

– Fireworks: personale di Daniel Jensen

– Sabaudia Frame alla Galleria Papier

– Restless Time alla galleria Romberg di Latina



Articolo in aggiornamento